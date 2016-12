Ruşinea de la titularizare

Rușinea de la titularizare

În încercarea de a spăla rușinea rezultatelor de la concursul de titularizare, sindicaliștii dau vine pe salariile din învățământ care nu mai atrag oameni bine pregătițiÎntr-un comunicat de presă, Federația Națională a Sindicatelor Libere din Învățământ se afirmă că subfinanțarea sistemului de învățământ, salariile din care nu se poate trăi și lipsa modernizării unităților de învățământ sunt principalele motive care transformă acest sistem într-o „paria” pentru oamenii valoroși. „Rezultatele concursului național de titularizare ne demonstrează faptul că spre acest domeniu nu se mai îndreaptă oamenii bine pregătiți profesional, întrucât nu sunt motivați să facă acest lucru. Grila de salarizare care pornește de la 660 de lei, echivalentul unui salariu pe care îl primește muncitorul necalificat, este principalul motiv care ține departe de sistemul de învățământ candidații competitivi”. Statisticile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului arată că numărul tinerilor care se îndreaptă către o carieră profesională a scăzut de la un an la altul. Dacă în anul 2008, din numărul total al candidaților, aproximativ 10.000 erau absolvenți de studii superioare ai acelui an, în anul 2011 numărul lor s-a redus la jumătate. „Facem apel către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Guvernul României ca, în baza rezultatelor acestui concurs național, să ia toate măsurile necesare astfel încât sistemul de învățământ să devină unul atractiv pentru oamenii de calitate. Altfel, pregătirea generațiilor viitoare de elevi va fi pusă sub semnul întrebării”.