Ruină şi buruiană pe post de spectatori în grădinile de vară de pe litoral

Bătaie de joc în toată regula!!!

Ruină și buruiană pe post de spectatori în grădinile de vară de pe litoral

Plajă-masă, plajă-terasă, cam acestea sunt variantele pentru turistul care a ales să-și petreacă vacanța în sudul litoralului românesc, acolo unde grădinile de vară au devenit o amintire legată de ctitoriile lui Ceaușescu, povestită de cei care le-au mai apucat funcționale.Recent, împreună cu Dan Cojocaru, șeful secției județene de distribuție și exploatare a filmului din cadrul Centrului Cultural „Theodor Burada”, am efectuat un raid prin stațiuni, începând de la Mangalia spre Eforie, pentru a inventaria împreună starea grădinilor care cândva ofereau turiștilor o șansă la destindere și bună dispoziție și care astăzi zac pradă nepăsării.Intențiile bune nu trec de pe hârtie Într-o ordonanță de urgență publicată în Monitorul Oficial în luna mai 2011 și semnată de ministrul Culturii, Kelemen Hunor, erau trecute de la administrațiile publice locale în administrarea RADEF grădina de vară Neon Eforie Nord - astăzi o rușinoasă ruină asediată de buruiană, grădina de vară Eforie Sud - încă funcțională, grădina de vară Jupiter - rămasă fără scaune și bine „populată” de cele mai rezistente buruieni, grădina de vară Farul Mangalia - o fortăreață impenetrabilă, care am fi aflat de la... vecini că nu și-ar mai fi deschis porțile de patru ani.Justificarea acestei schim-bări de administrație e de-a dreptul nesimțită: „În scopul asigurării administrării și exploatării patrimoniului național cinematografic în condiții de deplină eficiență și operativitate, pentru a evita degradarea avansată a imobilelor”. Da, se vede cu ochiul liber cât interes au suscitat aceste imobile.Condamnate la ruină! La grădina din Eforie Sud, încă funcțională, l-am întâlnit pe adminis-tratorul Marian Lazăr, omul sub ochii căruia s-a ales praful de tot ce a reprezentat industria cinematografică în Constanța.„Din 1989 sunt angajat al RADEF Româniafilm, iar cinematografele au funcționat până în anul 2004, când s-au închis. Inclusiv Republica, la vremea aceea pe profit și nicidecum pe pierdere, pentru că a fost băgată la pachet cu celelalte - Saturn, Venus - care acum e dezafectat, cu Studio (cinema „Popular”), care era complet echipat, doar să dea drumul la film. Atunci au fost închiriate de diferite firme timp de șapte ani, cu obligația să se facă investiții.Nimeni nu a băgat un ban, iar după ce s-au degradat, au fost preluate din nou de RADEF Româniafilm. Care le-a ținut cum le-a ținut, iar acum au ajuns într-un stadiu de degradare foarte mare. În 2009, s-au dat doar o parte către consiliile județene, restul având soarta care se vede”, a mai spus Lazăr.La Consiliul Județean, după cum afirma Dan Cojocaru, au ajuns fostul cinema-tograf „Republica”, cinematograful din Eforie Sud, grădinile Venus și Saturn și cinematograful „Perla”.Și dacă la Saturn grădina este aptă să primească turiști, la Venus ar fi mai bine să fie rasă de pe fața pământului, întrucât, după cum se vede și din foto, este pradă dezastrului.De altfel, Dan Cojocaru ne declara că se simte precum meșterul Manole, care clădește vară de vară, pentru ca iarna să se aleagă praful de toată munca.Tocmai de-aia merge bine cultura românească La întoarcerea de pe teren, am trimis o solicitare atât RADEF Româniafilm, cât și Centrului Național al Cinematografiei, în dorința de a afla dacă se știe de stadiul… dezastrului.Un răspuns tot am primit: „Prin prezenta, vă comunicăm faptul că Centrul Național al Cinematografiei nu are în administrare săli/grădini de cinematograf. Vă rugăm să vă adresați RADEF Romaniafilm tel: 0213105036 fax: 0213110266. Cu considerație, Marilena Carasel, director Patrimoniu și Registrul Cinematografiei”.Cât despre RADEF, am fost pasați de la un telefon la altul, ca în cele din urmă să ni se solicite o adresă scrisă, pe care am trimis-o în atenția directorului.Între timp, la Teatrul de vară din Jupiter, preluat de un întreprinzător deschis la minte, astăzi se deschide stagiunea de vară cu spectacolul „Tiribam Tiribum”. Și să nu credeți că a făcut mare investiție, ci doar a știut să facă o ofertă de timp liber, la pachet, turiștilor.