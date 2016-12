RUŞINOS / De ce a ieşit Constanţa de pe harta UNITER

4

Orasul fara cultura

Asa a dorit conducerea PSD a Constantei. FARA CULTURA-Decizia unei conduceri de '' alesi locali si judeteeni'' inculti si mediocri ce au pus mana pe oras si care binenteles URASC oamenii de cultura si institutiile: muzee, teatre, Cazino, istorie.... Au decis distrugerea lor si astfel considera ca pot sta linistiti . Prostrirea populatiei este benefica PSD , acum USL,deoarece asa pot fi mult mai usor pacaliti si umuliti oamenii acestui colt de tara. .Mai bine cluburi cu ''fete'' de consum si tot tacamul vulgaritatii si al consumului de noapte in care banii au miros de drog , alcool prostitutie de lux si vine foarte usor. Ce daca oamenii mor ,ei au banii in conturi. Cultura nu la aduce bani , ii plictiseste. Pentru Constantinescu , ori Mazare si toti lingaii din jurul lor banul reprezinta TOT iar cultura le miroase urat.Acesta este adevarul trist al unui oras ce nu are traditie si nici verticalitate.Este cel mai trist oras din tara cel mai murdar si la propriu si la figurat si cel mai pacatos.