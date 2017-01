Roxana Niţe, Mario Vasiliu şi Răzvan Lucurescu au concertat la Teatrul „Oleg Danovski“

Roxana Nițe, Mario Vasiliu și Răzvan Lucurescu au concertat la Teatrul „Oleg Danovski“

Miercuri seară, în foyerul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a avut loc un concert susținut de soprana Roxana Nițe și baritonul Mario Vasiliu, acompaniați la pian de Răzvan Luculescu. Publicul a putut asculta arii și duete ale unor compozitori precum G. Verdi, F. Cilea, A. Catalani, A. Dvorak, G. Puccini, evenimentul fiind organizat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România. Soprana Roxana-Mihaela Nițe, originară din Piatra Neamț, este preparator în cadrul Facultății de Arte a Universității „Ovidius”, secția Canto, și dublu licențiată în „Științe juridice” specializarea Drept și în „Arte”, specializarea Canto. Din octombrie 2007 este doctorand la Universitatea Națională de Muzică București, aflându-se sub îndrumarea unor personalități ale muzicii clasice românești: Bianca Manoleanu, Ionel Voineag și Liliana Rădulescu. De-a lungul timpului, a susținut numeroase concerte și recitaluri de arii sau lieduri în țară (Piatra-Neamț, Constanța, București) și peste hotare (Scoția Olanda și Germania). Are în palmares participarea la numeroase concursuri naționale de interpretare din țară, unde a obținut distincții importante. Dintre rolurile sale amintim: Adina din „Elixirul dragostei”, Dorabella din opera „Cosi fan tutte” sau Rosalinda din opereta „Liliacul”, Donna Elvira din opera „Don Giovanni” și Contesa Almaviva din „Nunta lui Figaro”. Mario Vasiliu este licențiat al Universității Naționale de Muzică din București, Facultatea de Interpretare Muzicală, Secția Canto Clasic, Lied și Oratoriu. A colaborat cu Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” din București, cu Radiodifuziunea Română, cu Teatrul „Gh. Pastia” din Focșani și i-a avut ca îndru-mători pe Viorel Ban, Pompeiu Hărășteanu, Kaludi Kaludov. Profesor de canto la Școala de Muzică „Music World”, din Focșani, Mario Vasiliu se perfecționează pe repertoriul de bariton la cursurile de Master-Class susținute de maestrul Boiko Svetanov la Sofia și Zurich. Răzvan Luculescu este absolvent al Universității Naționale de Muzică București - secția Dirijat Orchestră. La Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” din București a dirijat spectacolele „Liliacul”, „Logodnicul din lună”, dar și muzica spectacolului „Burghezul gentilom”. De asemenea, a semnat conducerea muzicală a operei „Cosi fan tutte”, realizată alături de orchestra Teatrului „Oleg Danovski” și de Catedra de Canto a Universității „Ovidius”. Este dirijor fondator al Societății Filarmonice Câmpina și dirijor invitat al Filarmonicii din Pitești, colaborând și cu orchestra „Sinfonietta” din Baden, Germania. La finalul concertului de la Teatrul „Oleg Danovski”, Roxana Nițe ne-a spus: „A fost o seară deosebită, și nu doar pentru că a fost prima dată când am colaborat cu baritonul Mario Vasiliu, ci și pentru că am văzut în sală multe persoane necunoscute. Sper ca, pe viitor, publicul să fie din ce în ce mai numeros și genul pe care îl interpretam să atragă cât mai mulți melomani”.