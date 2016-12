Romanian Piano Trio le-a vorbit în sunete elevilor de la Colegiul de Arte „Regina Maria“

Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” au avut ocazia să-i vadă ieri pe Romanian Piano Trio, o formație instrumentală de succes, compusă din trei muzicieni români de valoare: pianistul Horia Mihail, violoncelistul Răzvan Suma și violonistul Alexandru Tomescu, (deținătorul viorii Stradivarius Elder Voicu ), toți trei având cele mai înalte niveluri de educație de specialitate din România, perfecționându-se, de asemenea, la renumite instituții de profil din Statele Unite ale Americii și din Europa. Recitalul de la Constanța face parte dintr-un turneu pe care Romanian Piano Trio îl susține în marile orașe din țară: București, Cluj, Timișoara, Iași, Pitești. Turneul se va încheia acolo unde a început, în Capitală. Prezența lor pe scena din sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului de Arte a fost argumentată de unul dintre membrii trio-ului, conform căruia artiștii încearcă să spargă bariera dintre ei și public, dar și clișeele care s-au instituit de-a lungul timpului în ceea ce privește concertele de muzică clasică: „Încercăm să spargem barierele dintre noi și cei care se află în sală, pentru că, de-a lungul timpului, au fost împământenite tot felul de reguli, cum ar fi faptul că nu ai voie să tușești sau să îți sune telefonul“, a spus Răzvan Suma. Grupul de instrumentiști a fost prezent în medii în care muzica clasică nu se aude atât de frecvent, în special în orașe mici, tocmai pentru ca cei care nu au acces la marile compoziții să poată gusta din plăcerea auditivă pe care ei o pun la dispoziție. La Constanța, au cântat în fața elevilor care nu studiază doar muzică, ci și alte domenii din cadrul Colegiului de Artă. Recitalul, un regal interpretativ al muzicii lui Joseph Haydn și Felix Mendelssohn-Bartholdy, a reprezentat un moment important pentru elevii Colegiului de Artă, chiar dacă, la jumătatea concer-tului, unii dintre ei au ieșit din sală, probabil pentru că aveau cursuri. Ca artiști adevărați ce sunt, membrii Romanian Piano Trio nu s-au supărat prea tare pe tineri, pianistul Horia Mihail asigurându-i că pot cânta pentru minimum o persoană. Deși concertele lor se bucură, de regulă, de câteva sute de oameni în sală, la Constanța nu au avut parte de afluența de public așteptată. Sunt optimiști, însă, sperând ca, în viitor, publicul de la malul mării să guste mai mult acest tip de manifestări muzicale foarte plăcute. Formația Romanian Piano Trio s-a născut din dorința membrilor săi de a împărtăși publicului român ceea ce ei au învățat peste hotare, fructificând, astfel, cunoștințele și experiențele dobândite. În perioada 1999 – 2002, Horia Mihail a fost membru al catedrei de pian la renumita Universitate Americană de Muzică din Boston. Revine, însă, în Romania, ca solist concertist al Filarmonicii din Brașov. Violonistul Alexandru Tomescu a dobândit o experiență bogată sub coordonarea lui Tibor Varga în Elveția și la Dallas, Texas, în prezent fiind solist concertist al Formațiilor Muzicale Radio. Răzvan Suma are o intensă activitate concertistică pe plan național, fiind doctorand al Universității de Muzică din București. A obținut, în 2002, diploma de masterat de la Longy School of Music in Cambridge, Massachussets. Cei trei artiști, bucurându-se de o bogată experiență în muzică, și-au unit virtuozitatea formând un trio permanent, fiind animați, în primul rând, de dorința de a împărtăși publicului român bucuria muzicii adevărate, într-o notă personală, mai relaxată și ușor non-conformistă (dialog cu publicul, tricouri lăsate la vedere, cămăși descheiate, tocmai pentru ca publicul să se simtă la fel de bine cum se simt ei pe scenă). Un alt recital pe care îl va găzdui Colegiul de Artă „Regina Maria” este cel pe care îl va susține Roxana Gabriela Bajdechi, bursier al Conservatorului din Boston, absolventă a Școlii Generale în cadrul Colegiului „Regina Maria” și a Liceului de Muzică „George Enescu” din București. Actualmente, Roxana Bajdechi este profesor de pian la Piano Academy „M. Steinert & Sons“ din Boston, iar constănțenii o vor putea vedea în recital marți, 29 decembrie, ora 18.