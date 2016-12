România poate fi EXCLUSĂ de la Eurovision. Premierul Cioloș caută o soluție

Ştire online publicată Luni, 18 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul va avea o discuție despre situația TVR, care poate bloca participarea României la Eurovision, informează Agerpres.Premierul Cioloș a declarat, luni, că Guvernul caută o soluție."Nu am discutat. (...) Asta nu înseamnă că nu o să discutăm. (...) Vom avea o discuție și o să vedem ce soluții putem găsi", a afirmat Cioloș, la Tulcea, întrebat dacă a discutat în Guvern despre problema participării României la Eurovision.România riscă să nu mai participe în acest an la Eurovision, motivul fiind datoriile acumulate în ultimii opt ani la European Broadcasting Union (EBU) de către Televiziunea Publică, se preciza într-un comunicat al TVR."Reprezentanți ai European Broadcasting Union - cea mai mare asociație a televiziunilor publice din lume - au anunțat, deocamdată verbal, reprezentanții Televiziunii Române că, din cauza datoriilor acumulate în ultimii opt ani la EBU de către TVR, acest organism va trece la următorul prag de sancțiune. Astfel, România riscă să nu fie acceptată pe scena Eurovision și nici nu va primi, prin satelit, semnalul pentru a putea transmite această competiție", se arăta în comunicatul TVR.Potrivit sursei citate, TVR datorează EBU peste 10 milioane de euro, cele mai vechi datorii necesare de acoperit provenind din perioada 2011-2012."Până în acest moment, TVR a plătit datorii aferente anilor 2008 - 2012. Ultima plată a fost făcută în luna ianuarie, în valoare de 250.000 de euro, după care TVR a anunțat organizația internațională că nu mai are cum să susțină aceste plăți", conform comunicatului.În ceea ce privește concursul Eurovision, TVR precizează că a fost achitată în termen taxa de participare."Tocmai pentru a ne asigura de participarea și transmiterea competiției, în 2016 - pentru prima dată după mulți ani - TVR a achitat la termen (în martie) taxa de participare. Dar cu toate acestea se pare că datoriile acumulate au determinat boardul EBU să ia această decizie radicală. Înalții oficiali ai EBU au precizat că așteaptă un punct de vedere de la cei cărora li s-au adresat în ultimele luni (Parlament, Guvern, Ministerul de Finanțe) pentru că este datoria fiecărei țări să își poziționeze onorabil televiziunea publică, prin legi corecte și finanțări aduse la zi", a informat televiziunea publică.TVR a menționat că va continua toate demersurile pentru a putea participa la Eurovision și a transmite evenimentul. Concursul Eurovision se va desfășura, în 2016, la Stockholm, Suedia, în 10, 12 și 14 mai.