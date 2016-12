România - patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori

La VI-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru juniori, desfășurată în localitatea Ohrid (Macedonia), în perioada 9-15 august, elevii români au obținut patru medalii: două de aur, una de argint și o medalie de bronz. Cu aur s-au întors Paul Andrei Gramatovici, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și Costin Andrei Oncescu, clasa a VI-a la Colegiul Național „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel, județul Argeș. Vlad Andrei Tărniceru, clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică din Piatra-Neamț, a luat argintul, iar Casian Pătrășcanu, clasa a VIII-a la Școala „Jose Marti” din București, a primit bronzul. La ediția din acest an a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru juniori, au participat peste 50 de concurenți din 10 țări.