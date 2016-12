România nu are nicio universitate în Top 100

Pe site-ul timeshighereducation.com.uk, a fost dat publicității topul celor mai reputate universități ale lunii, din care evident și din păcate lipsește România.Locul pe care îl ocupă fiecare dintre universități a fost stabilit în urma consultării a 17.000 de academicieni.Din primele 50, 30 sunt universități americane, primele două fiind chiar Harvard și Massachusettes Institute of Technologies. Vești proaste pentru britanici, cele mai bune universități ale lor - Cambridge și Oxford - ocupând doar locurile 3 și 5.Prima universitate europeană ne-britanică din top apare pe locul 22 - ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich. Singapore, stat cu progrese uriașe în domeniul educației, are o universitate - National University of Singapore - pe locul 23. Cea mai bună universitate chineză - Tsinghua University - apare pe locul 30.România nu are nicio universitatea în Top 100. În schimb, Turcia are una - Middle East Technical University, clasată pe locurile 91-100, între institute ale Angliei, Statelor Unite, Franței și chiar Olandei.