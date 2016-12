România, la cel mai important eveniment literar din Marea Britanie

Ştire online publicată Marţi, 23 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Conceptul participării românești la ediția din acest an a Târgului de Carte de la Londra, a șasea organizată de Institutul Cultural Român la cel mai mare târg de carte din Europa după Frankfurt, a pus în evidență contribuția britanică la traducerea și promovarea literaturii române, dar și efortul angliștilor români de a transpune în spațiul anglo-saxon operele reprezentative ale culturii române, relatează ICR Londra într-un comunicat de presă, scrie Agerpres.Evenimentele organizate la standul românesc sau la Institutul Cultural Român din Londra sub titlul generic Romanian Books in Britain: A Tribute to the Labours of Love au avut drept protagoniști traducători, editori, promotori literari care, în ultimele decenii, au reușit să creeze o substanțială și diversă bibliotecă de proză, poezie, carte academică în traducere engleză. Numele celor mai importanți traducători și ale principalelor edituri care, în Marea Britanie, România, Statele Unite sau Irlanda, au făcut cunoscute operele românești, au fost înscrise pe peretele central al standului României, pentru a sublinia conotația dublă, de bilanț și omagiu, a prezenței românești la Târg. O listă extinsă a acestui veritabil patrimoniu literar românesc în engleză, creat în câteva decenii de eforturi, poate fi consultată pe pagina de internet a Bibliotecii Românești de pe lângă ICR Londra, www.icr-london.co.uk/books-and-stories, inaugurată în cadrul unuia dintre evenimentele programului românesc, completează sursa citată.