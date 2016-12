România, în DOLIU. S-a stins din viaţă unul dintre cei mai mari actori - FOTO şi VIDEO

România, în DOLIU. S-a stins din viață unul dintre cei mai mari actori - FOTO și VIDEO

Ştire online publicată Miercuri, 04 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Marele actor George Motoi a murit, în această dimineață, iar decesul a fost confirmat pe pagina de Facebook a artistului de către familie prin intermediul unui mesaj emoționant. Marele actor suferea de mai multă vreme de o boală necruțătoare. El implinise pe 22 ianuarie 79 de ani.George Motoi a fost căsătorit 23 de ani cu actrița Cezara Dafinescu, iar după ce aceasta i-a cerut să divorțeze, el a luat-o de soție pe Giliola, tot actriță.foto: www.martorocular.comGeorge Motoi (n. 22 ianuarie 1936, Arman, județul Caliacra - d. 4 martie 2015) a fost un actor și regizor român de teatru.Cursurile primare le face în comuna Dudești, jud. Brăila, unde s-au stabilit părinții după anul 1940. Între anii 1950-1954 urmează studiile medii la Grupul școlar agricol din Brăila și Școala Populară de Artă din același oraș. În anul 1954 dă examen de admitere și reușește la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Absolvă, în 1958, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, clasa prof.Irina Răchițeanu.foto: WikipediaDupă absolvire pleacă cu repartiție la Piatra Neamț, punînd acolo, împreună cu toți colegii de promoție, bazele unui nou teatru (Teatrul Tineretului de azi). Teatrul din Bacău îl împrumută pentru rolul titular din Don Carlos de Schiller, sub regia artistului emerit Ion Olteanu. Băcăoanii îi obțin transferul de la Piatra Neamț și joacă la Bacău numai roluri principale de largă diversitate, fiind remarcat în turneele din capitală ca unul dintre cei mai buni interpreți români ai Bufonului din A douăsprezecea noapte de Shakespeare (sub bagheta regizorală a reputatului Vlad Mugur). Vrea să-l angajeze Teatrul “Giulești” din București dar Vlad Mugur, preluînd pe atunci (1964) direcția Teatrului Național din Cluj, îl convinge să meargă cu el. Sub aripa lui Vlad Mugur ajunge actor consacrat. Interpretarea rolului Caligula din piesa cu același nume de Albert Camus, de pildă, îl propulsează fulgerător printre actorii de prim rang ai țării, iar cîteva turnee în Italia, cu același rol, îl consacră definitiv. Îl vede și Radu Beligan în Caligula și-l invită să vină la Naționalul bucureștean. O face. Și nu numai pentru că, după o vacanță, Vlad Mugur rămîne definitiv în Occident, lăsîndu-l la jumătatea drumului cu un Hamlet de zile mari, ci și pentru că solicitările de la București ale Cinematografiei și Telviziunii îi sacrificau nopțile pe trenuri și avioane. Iată-l, deci, din 1970 – și pînă în prezent – actor al primei scene românești.Sursa video: romaniatv.netSursa text: Wikipedia"Tatăl meu și-a trăit viața cu discreție și demnitate, prețuind fiecare clipă frumoasă și învățând din greșeli, cu bucurie și fără regrete. La fel a ales să părăsească această lume, discret și demn. M-a rugat să-i promit că voi păstra discreția asupra bolii și asupra trecerii lui în neființă. Am de gând să-mi respect această promisiune și vă rog și pe voi să mă ajutați să fac acest lucru. Drum bun, tata, spre ceruri! Drum bun, George Motoi, spre ceruri!", se arată în mesajul postat pe Facebook, semnat de fiica actorului, Raluca.