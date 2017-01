Româncă premiantă la fotografie

Românca Felicia Simion, în vârstă de 18 ani, s-a numărat printre finaliștii concursului internațional de fotografie de călătorie Travel Photographer of the Year 2012. Felicia Simion a concurat la secțiunea „Tineri fotografi de călătorie”, la care participă artiști fotografi ale căror vârste sunt cuprinse în intervalul 15-18 ani. Fotografia cu care a fost selecționată se numește „Smiling in the time of freeze” și prezintă portretul unei bătrâne din satul Ciocănești, din județul Dolj.