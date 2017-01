Roman al laureatei Nobel pentru literatură

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Versetele satanice”, de Salman Rushdie, un roman interzis în India înainte de publicare și pentru care autorul a fost condamnat la moarte printr-un decret religios, apare săptămâna viitoare la Polirom, concomitent cu „O coborâre în infern”, roman al laureatei Nobel pentru literatură Doris Lessing. „O capodoperă”, potrivit The Sunday Times, și o carte care „își are locul alături de marile alegorii ale identității din literatura universală”, precum „Călătoriile lui Gulliver”, „Candide” sau „Viața și opiniunile lui Tristram Shandy, Gentleman”, în viziunea New York Times, „Versetele satanice” ale lui Rushdie vor apărea pe piața românească în seria de autor Salman Rushdie, din colecția Biblioteca Polirom, ce include peste 500 de titluri ale mai mult de 250 de autori. Romanul „înscenează o luptă a Binelui cu Răul într-un decor plin de fantezie și savoare” (Publishers Weekly). Scriitorul a fost condamnat la moarte, în 1989, printr-o fatwa (decret religios) a ayatollahului iranian Ruhollah Khomeiny, fondatorul Republicii Islamice, care l-a acuzat de blasfemie după publicarea romanului său „Versete Satanice”. Recent, Salman Rushdie a fost înnobilat de regina Elizabeta a II-a, iar numărul doi din al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, a amenințat atunci că va replica la decizia Marii Britanii de a-l înnobila pe scriitorul britanic de originie indiană. Tot săptămâna viitoare, Polirom va scoate pe piață și prima traducere în română a laureatei premiului Nobel pentru literatură Doris Lessing după 1989, „O coborâre în infern”, publicat inițial în 1986, în traducerea lui Virgiliu Ștefănescu-Drăgănești, și revizuit de redactorii editurii. Romanul, care apare tot în colecția Biblioteca Polirom, este primul dintr-o nouă serie de autor, dedicată britanicei Doris Lessing.