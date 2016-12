Rock-ul şi hip-hop-ul se combină pe plajă

Rock-ul și hip-hop-ul se combină pe plajă

Și tot luna viitoare, în perioada 10 - 11 august, Ursus Evolution ajunge la Mamaia. Pe scena vor urca: raku, C.T.C., Byron, Vița de Vie, Guess Who și Vama în prima seară, a doua seară fiind rezervată trupelor Niște Băieți, The Mood, Șuie Paparude, Paraziții și Iris. Acestora li se vor adăuga câștigătoarele competiției ce are loc pe pagina oficială de Facebook.