Rock-ul alternativ va revoluţiona litoralul, week-end-ul acesta

Rock-ul alternativ va revoluționa litoralul, week-end-ul acesta

Week-end-ul acesta, turiștii și localnicii vor putea asculta, în premieră, numeroase melodii de calitate, toate grupate într-un festival de rock alternativ, care se anunță a fi un eveniment de neuitat pentru participanți.Ce înseamnă acest rock alternativ? „Că nu toată lumea înțelege asta, este absolut firesc. În peisajul festivalier al orașului de marinari și neguțători, ce au ca și coordonate «culturale» maneaua, taraful și festivalul de scoici sau paste, a apărut acest gen nou și care, ca orice noutate, trebuie pus la zid și ucis cu pietre (lapidat, pentru cunoscători). Interesant este faptul că, de această dată, piatra se va transforma în bolovan trainic, pe care se va construi, sperăm, o tradiție, deoarece rock-ul alternativ are acest dar special de a metamorfoza reacțiile, de a le agăța de gât ghirlande de flori de câmp și de a le pune pe cap coronițe din riff-uri fragile de chitară”, au declarat organizatorii proiectului cultural „HANG OUT - Festivalul de Origine Alternativă”, reprezentanții Asociației „Eurocult”.Reamintim că evenimentul se desfășoară pe plajă, în Mamaia Nord, week-end-ul acesta. După concertele de vineri seara, sâmbătă, de la ora 14.30, încep atelierele de creație ale artiștilor tineri și nonconformiști ai acestei generații - tattoo și tattoo cu hena, mandale, manga și character design. Apoi, începând cu ora 19.30, intră cavaleria grea: Vița de Vie, OCS, Mr. Jurjak, The Amsterdams.Duminică, 13 august, programul începe tot la ora 14.30, cu atelierele de creație, iar de la ora 19.30, ROA, Byron, Travka și Toulouse Lautrec vor revoluționa atmosfera.Genurile care se înscriu în zona de „alternativ”, au precizat organizatorii „HANG OUT”, sunt extrem de variate. Este vorba despre stilurile grunge, britpop, indie pop și chiar gothic rock, toate acestea fiind, potrivit specialiștilor, un conglomerat-tribut pentru punk rock, new wave, post-punk. Iar genul nu este rock pur, deoarece aici se regăsesc influențe folk, reggae, jazz sau muzică electronică.În România, genul este extrem de bine reprezentat și enumerăm câteva dintre cele mai cunoscute trupe: Vița de Vie, Byron, Furio Snails, ROA, Les Elephants Bizarres, Travka, The MOOoD, Toulouse Lautrec, Grimus, Alternosfera, Moonlight Breakfast, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks, Les Elephants Bizarres, OCS, Mr. Jurjak, The Amsterdams etc.