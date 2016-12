Roboţii creaţi de elevi constănţeni vor concura pentru Campionatul Mondial de Robotică

Roboții creați de elevi constănțeni vor concura pentru Campionatul Mondial de Robotică

Caravana înscrierilor la BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone și-a încheiat călătoria prin România după 48 de licee și 33 de orașe. Mii de elevi au făcut cunoștință cu FIRST Tech Challenge, iar dintre aceștia peste 700 s-au înscris pentru a forma echipele care vor proiecta, construi, programa și opera roboți.Ieri, au fost distribuite primele kituri de piese și componente pentru echipele din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, Liceul „Carmen Sylva” din Eforie Sud și Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea, de care elevii au nevoie pentru a putea construi roboții.Valoarea totală a kiturilor și a echipamentelor de care echipele beneficiază gratuit este estimată la 280.000 euro.De asemenea, elevii vor avea acces și la webinarii și tutoriale online de proiectare, design și programare, alături de sesiuni de training live desfășurate la FIRST Tech Challenge Hub, cu spri-jinul Universității Politehnice București.BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone își propune să încurajeze elevii de liceu să utilizeze principii de inginerie în domeniul roboticii, într-un mediu competitiv.Dincolo de întrecerea între roboții construiți de echipele participante, elevii vor trebui să își promoveze echipa și să câștige notorietate în comunitățile lor. Robotul declarat câștigător al BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone va participa la Campionatul Mondial de Robotică organizat în St. Louis, SUA, în aprilie 2017.