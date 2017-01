Robbie Williams va cânta în Piaţa Constituţiei

Robbie Williams va cânta în Piața Constituției

Cântărețul britanic Robbie Williams va susține un concert în România anul viitor, a declarat Sorina Burlacu, proprietarul companiei Events.„Robbie Williams, sigur va veni la București. Am depus oferta, dar nu e confirmat cine va fi promoterul. Au mai depus oferte Marcel Avram si Emagic. Așteptăm decizia managementului", a spus Sorina Burlacu. „Concertul nu va fi organizat pe Arena Națională, ci în Piața Constituției, managementul lui a solicitat locația", a mai spus Sorina Burlacu.Turneul „Let Me Entertain You" va debuta în martie 2015, iar Robbie Williams are programate până în prezent concerte în orașe precum Madrid (25 martie), Barcelona (26 martie), Paris (30 martie), Moscova (12 aprilie), Bratislava (18 aprilie) și Tel Aviv (2 mai).