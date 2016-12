"Riscăm ca această clădire de patrimoniu să se prăbuşească sub ochii noştri!"

Descindere la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

"Riscăm ca această clădire de patrimoniu să se prăbușească sub ochii noștri!"

La începutul acestei săptămâni, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a primit vizita „de lucru“ a noii conduceri a Consiliului Județean, care nu a plecat prea încântată de starea lucrurilor din această instituție.Obiectiv istoric de interes național, acest muzeu a fost în centrul atenției, de anul trecut încoace, mai ales din cauza scandalurilor iscate pe mar-ginea numirii celui care între timp a și fost demis - Gabriel Custurea, de a cărui „hegemonie” nici nu se leagă prea multe fapte de vitejie, ci mai repede… Cel mai trist moment a fost capitularea în fața pericolelor care pândeau turiștii ce vizitau Edificiul Roman cu Mozaic, unic în Europa, la ora actuală închis, pentru prima oară în istoria sa… contemporană. Nu s-a găsit nicio soluție, nicio investiție, niciun parteneriat sau proiect care să salveze de la ruină această capodo-peră scoasă la lumină, dar lăsată pradă nepăsării.„Respirăm istorie în acest colț al țării! Avem de toate, dar noi continuăm să ne sabotăm. Alte popoare nu au nici pe sfert din bogăția noastră cul-turală, dar în schimb reușesc să aibă profit din turism. Trebuie să învățăm să ne promovăm!“, a fost și concluzia președintelui CJC, Marius Horia Țuțuianu, de la care se așteaptă mai mult decât constatări.De altfel, încă de la intrarea în clădirea de patrimoniu, acesta a observat starea avansată de degradare a muzeului.„Este o clădire emblematică a Constanței. Turiștii străini vin, an de an, și cunosc fiecare colț al acestui muzeu. Din păcate, interiorul are un aspect sărăcăcios, iar clădirea are nevoie de reparații capitale urgente. Trebuie să ne salvăm istoria!“, a spus același președinte CJC.Conducerea Consiliului Județean a declarat că, în acest moment, urgentă este organizarea concursului pentru desemnarea noului manager al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, mai ales că perioada de interimat a actualului director, Traian Cliante, expiră în curând. Reamintim că Traian Cliante a ajuns director după ce, la începutul anului, fostul manager Gabriel Custurea nu a promovat examenul de evaluare.„Consider că este nevoie de o mână de fier la conducerea mu-zeului, pentru că, în caz contrar, riscăm să ajungem în situația ca această clădire de patrimoniu să se prăbușească sub ochii noștri!”, a subliniat Horia Țuțuianu.Un alt obiectiv istoric vizitat, zilele trecute, de președintele Horia Marius Țuțuianu este Mormântul Hypogeu. Cei 1.700 de ani de istorie sunt ascunși publicului larg de o construcție improvizată din lemn. Accesul este interzis din cauză că trebuie respectate anumite condiții de temperatură și umiditate, iar deschiderea cavoului duce la deteriorarea picturilor din interior. Specialiștii au avansat soluția unei construcții de protecție și amplasării unor camere de luat vederi astfel încât turistul să poată admira interiorul cavoului fără a coborî.Varianta nu este nouă, iar Constantin Chera demult „propovăduiește” această soluție, din păcate fără să-l ia cineva în seamă.Foarte trist că lucrurile au ajuns în acest stadiu și nici mari speranțe nu ne punem atâta timp cât de la nivelul declarativ nu a trecut mai nimeni din toți cei care au luat la cunoștință problemele de la MINAC.Totuși, președintele CJC a cerut ca, în termen de 30 de zile, con-ducerea interimară MINAC să în-tocmească o situație exactă a pro-blemelor existente și să prezinte o serie de soluții pe termen scurt, mediu și lung.Hai să vedem la ce folos!