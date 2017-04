Rezultate remarcabile ale olimpicilor Liceului "Lucian Blaga"

„Apreciez în mod deosebit rezultatele pe care elevii le-au obținut la olimpiadele județene. Felicit elevii pentru munca depusă, pentru ambiție, dar și părinții pentru susținerea copiilor lor. Totodată, felicit și cadrele didactice care i-au îndrumat, pentru dăruirea de care dau dovadă în munca cu elevii. Le urez succes mai departe”, a afirmat directorul instituției de învățământ, prof. Iuliana Linea.Olimpiada județeană de limba spaniolă a adus elevei Andreea Dan, clasa a XII-a C, calificarea la faza națională. O performanță pe care o repetă an de an. „Pentru mine, olimpiada este mult mai mult decât o competiție. Îi mulțumesc doamnei prof. Laura Perșoiu care mi-a îndrumat pașii în acest demers dificil”, a mărturisit eleva.Colegele ei Andreea Panait și Selin Iusein, clasa a VII-a C, au format echipajul ce a reprezentat acest liceu la etapa județeană a Olimpiadei de cultură civică, lucrarea lor fiind evaluată cu nota 9,20, cea mai mare din concurs. „Sperăm să se întoarcă victorioase și de la faza națională, care se va desfășura la Deva, chiar cu un premiu”, declara prof. Mariana Ștefan, cea care le-a îndrumat pe eleve.Tot din domeniul educației civice vine și performanța echipajului format din trei eleve din clasele a XI-a B și C, Andra Goșu, Luciana Iorga, Andreea Panait, coordonate de prof. Mariana Ștefan și Elena Basa, ce au întocmit proiectul „Inimi fără frontiere pentru migranți”, pentru concursul național „Toleranță și conviețuire în spațiul public”.Proiectul a ajuns în finală, alături de alte trei proiecte din țară. Cele trei eleve însoțite de prof. Mariana Ștefan sunt invitate la Turda, la o sesiune de training și la ceremonia de premiere care va avea loc la sediul Centrului Rațiu pentru Democrație din Turda, în zilele de 8-9 aprilie 2017.Olimpiada de educație tehnologică a fost de bun augur pentru elevul Andrei Fica, clasa a VIII-a A, care s-a calificat la faza națională, sub îndrumarea prof. Elena Săpunaru.