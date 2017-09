Revoluţia culturală continuă la Constanţa. FITIC 2.0 se încălzeşte în culise

Revoluția culturală continuă la Constanța. FITIC 2.0 se încălzește în culise

Deși, astăzi, nevoia de teatru este tratată ca o fiță, iar unii tind să creadă că se poate trăi și fără, Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța (FITIC) a demonstrat că nu este deloc așa. Ba dimpotrivă! Și dacă, la vechii greci, teatrul era cea mai importantă preocupare liberă a Cetății, devenind încetul cu încetul instituție la presiunea publică, în contemporaneitate teatrul independent reface drumul în sens invers, părăsind zona instituționalizată și exprimându-se liber, în orice spațiu, în orice timp și în fața oricărui tip de spectator. Noul actor independent este curajos, puternic, își stăpânește bine meseria, nu poate fi cumpărat, căci se exprimă liber și place mult publicului.Cu astfel de actori, revoluția culturală începută anul trecut la Constanța continuă și scrie istorie. Dacă în 2016, Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța (FITIC 2.0) a închis marile bulevarde și a scos mii de oameni în stradă, pentru 2017 nu vă spunem decât că s-au înscris în concurs și în off peste 150 de trupe! Dintre acestea, în urma complicatului proces de preselecție, 46 vor vedea luminile rampei Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, în cadrul concursurilor, și alte peste zece vor delecta publicul din off.Tinerii studenți și actori au propria lor secțiune, care se va încheia cu o Gală de premiere, iar tinerii dramaturgi vor fi și ei prezentați publicului și își vor vedea piesele montate în următoarea ediție a F.I.T.I.C.Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța va debuta pe 2 septembrie și se va încheia pe 9 septembrie.FITIC este organizat de Asociația Culturală „Teatrelia”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.Câștigătorii preselecției Concursului dedicat tinerilor actori și studenți:ADN – regia Ruxandra Bălașu (U.N.A.T.C.) Avioane de hârtie (Universitatea din Craiova) Lumina de la capătul răbdării (Universitatea “Ovidius” din Constanța) Cameristele (Univeristatea Iași) Norway.Today (U.N.A.T.C.) Și caii se împușcă, nu-i așa? (U.N.A.T.C.) Fluturii sunt liberi (Universitatea Hyperion)Câștigătorii preselecției secțiunii Spectacole de teatru independent:Colonelul și păsările – T. Coquette Bufonii – Compania TELI O noapte furtunoasă – Teatrul Arte dell Anima MaRO – Yorick Studio Love, mon amour – Teatrul Mic Sibiu Dureri fantomă – Teatrul de Artă București De ce fierbe copilul în mămăligă – Compania Frau Singularity – Teatrul de Artă și Teatrul Mic All over your face – Reactor Dust – Connecticut Repertory Theatre Pe jumătate cântec – Teatrul de Foc Captiv în teatru – Teatrul de Pică I love democracy – Teatrul Spiritual și Teatrul de pe Lipscani Grooming – Compania Start Buzunarul cu pâine – Godot Café Teatru Supraviețuitor – Create. Act. Enjoy Fata din curcubeu – Godot Café Teatru Un bărbat și mai multe – Teatrul T.a.C.T., Sighișoara Mioritza – Filensăr + Green Hours Sâmbătă, averse – Asociația Jamais-vu Testament – Teatrul Apropo Jurnalul lui Adam și al Evei - Godot Café Teatru One life show – Teatrul Ararat As you like it – Coin Theatre CompanyPatru femei la poliție – Teatrul Particular Brașov Elida – Teatrul din Mansardă D’ale Carnavalului – Compania de teatru Cristi Toma Apoi o să crăpăm – Compania de teatru Clepsidra Pușlamaua – Trupa Ștrengar Trei în dormitor – Trupa Punct În viitorul apropiat – Reactor Tu cine ești – Teatrul Portabil Ce zile frumoase – Teatrul de sufragerie Reacting Cernobyl – Varoterem Projekt Reasons To Be Pretty – Studio ActCâștigătorii preselecției Concursului de dramaturgie contemporană:Paliativ – Radu PopescuProcesul lui David M. Golan – Matei Lucaci GrunbergDouă nunți și-o sinucidere – Marian PopescuCâștigătorii preselecției secțiunii Spectacole de teatru-dans:1. Lasă-mă să Om - Teatru FiX 2. Bonnie & Clyde – Compania Microbis, Casa de Cultură a Studenților Sibiu3. Damnatul - Compania Microbis, Casa de Cultură a Studenților Sibiu 4. Drama Cum Laudae - Trupa RaDA