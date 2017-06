Revolta artiştilor constănţeni. "Nu suntem actori de mâna a doua"

Ce mai înseamnă cultura în Constanța?

Revolta artiștilor constănțeni. "Nu suntem actori de mâna a doua"

Peste doar câteva zile, Teatrul de Stat din Constanța (TSC) va pune în scenă spectacolul „Eutopia”, piesă ce poartă amprenta binecunoscutului regizor grec Yannis Margaritis, care va aduce în fața publicului constănțean o piesă de o mare valoare, după textele lui Aristofan.Actrița Mirela Pană a afirmat că totul a fost realizat după o lună de eforturi fantastice și acum sunt dezamăgiți pentru faptul că, având o personalitate de talie mondială în orașul nostru, interesul pentru cultură este atât de scăzut.„Avem aici o echipă de oameni care și-au lăsat familiile, copiii, neputințele și putințele, timp de o lună, de izbeliște și care reprezintă emulația artistică a unui oraș și este jenant să nu aibă nici un feed-back din partea ordonatorului principal de credite (n.r. - Consiliul Județean Constanța), căruia îi cerem în continuare să ne sprijine. Regizorul este un om extraordinar, dar nu pentru el ne-am învinețit noi genunchii, ci pentru că iubim teatrul și niciunul dintre noi nu a plecat din orașul acesta pentru că îl iubește cu adevărat. Toți am rămas aici pentru că vrem și sperăm ca ordonatorii de credit și toată lumea să lucreze într-o echipă. Avem nevoie ca orașul acesta să cunoască acești actori de la Constanța și să afle că există teatru și aici. Teatrul este copilul democrației. Ne-ar fi plăcut să vină deja lumea să întrebe când are loc premiera, să știm că este coadă la bilete. Cert este că suntem un singur teatru cu producții pentru toate categoriile de vârstă, iar la o populație atât de mare ca a Constanței, nu puteam să avem și noi coadă la bilete? Noi suntem 24 de actori și tot atâtea spectacole, deci vă dați seama cât muncim. Oricum, niciunul dintre noi nu s-a făcut actor pentru salariu. Este adevărat că nu reușim întotdeauna să fim extraordinari, dar ne străduim mereu, iar tot ceea ce ne dorim este ca publicul să ne cunoască mai bine. La această premieră trebuiau să fie aici cronicari, presă din toată țară, deci este clar că sunt probleme cu cultura în acest oraș. Cu toate acestea, spectacolul este foarte bun și sperăm să ajungă în festivalurile naționale și internaționale, iar acest stil pe care Yannis l-a adus la Constanța, profesionalismul echipei lui ne-a determinat să ne autodepășim și să ne dorim să vrem mai mult de la noi, de la cât putem noi ca actori”, a spus ea.Actorul Liviu Manolache, unul dintre principalii colaboratori ai lui Yannis Margaritis, s-a ocupat de data aceasta, în mod deosebit, de partea muzicală a spectacolului.Despre acesta, actorul constănțean nu are decât cuvinte de laudă, afirmând că Yannis Margaritis este unul dintre cei mai importanți regizori ai Greciei, care a venit la Constanța cu echipa de compozitori și coregrafi, care, de asemenea, sunt foarte bine ancorați în viața teatrală și muzicală a Greciei.În plus, echipei i se adaugă scenograful piesei, Carmencita Brojboiu, una dintre cele mai bune, la ora actuală, din țara noastră.Cu toate acestea, a subliniat Manolache, piesa s-a făcut cu mari sacrificii, dar toată echipa teatrului apare pe scenă la acest spectacol.„Încercăm să dăm tot ce este mai bun, tot ce ne-am dorit să dăm Constanței ani de zile, să ne ridicăm din mediocritatea în care am fost ținuți atâția ani de zile. Din păcate, sunt sigur că dacă era aici un spânzurat era plin de lume, ori noi nu ne spânzurăm, ci ne trăim viața pe scenă și dăm tot ce avem mai bun și mai frumos. Nu mai spunem că iubim echipa din Grecia și sperăm să putem oferi week-end-ul acesta un spectacol deosebit, implicat în societate, prin care să spunem oamenilor unde sunt cu adevărat”, a explicat Liviu Manolache.La rândul său, actorul Nicodim Ungureanu este de părere că ordonatorul de credite ar trebui să le facă salariile cât ale colegilor de la alte teatre. „Noi nu suntem actori de mâna a doua, teatrul din Constanța chiar are niște actori foarte buni”, a comentat el.Aflat la a treia colaborare cu Teatrul de Stat, Yannis Margaritis este de părere că poetul Aristofan este atât de vechi, dar totuși, foarte contemporan. El a precizat că până s-a ajuns la textul final, cel care va fi prezentat publicului, au fost traduse mai multe texte, iar unele părți au fost chiar traduse pentru prima dată în limba română. „Ca noutate, am dorit să facem ceva inedit, așa că, încă de la începutul piesei și până la sfârșit, bărbații și femeile vor sta separați unii de alții, fiecare pe alt rând. În acest fel, publicul va putea participa la spectacol și va vota, în mod democratic de două ori, pentru că, fără democrație, teatrul nu poate exista”, a precizat renumitul regizor.O altă noutate, a declarat actorul Marian Adochiței, este că, înainte de piesă, în foaierul teatrului va avea loc o expoziție, unde constănțenii vor putea admira poze din timpul repetițiilor, momente parcurse, pornind de la recuzită, costume, până la actori.Și scenograful Carmencita Brojboiu a declarat că a realizat împreună cu regizorul grec un spectacol extraordinar, mai ales că acesta este un artist special, iar ceea ce rămâne în urma lui este clar o adevărată comoară…