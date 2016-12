Revista "Ex Ponto" lansează numărul 50

Prestigioasa revistă „Ex Ponto - text, imagine, metatext”, editată la Constanța, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a ajuns la numărul 50. Ediția este una de referință în existența de 14 ani a acestei publicații literare de înaltă ținută.Fondată în 2003, de regretatul Ioan Popișteanu, Ovidiu Dunăreanu, Paul Prodan și Olimpiu Vladimirov, „Ex Ponto” a adunat în jurul ei scriitori și universitari valoroși. Îngrijite de scriitorul și redactorul șef Ovidiu Dunăreanu, cele 50 de ediții apărute până acum strălucesc prin semnăturile de prestigiu găzduite, prin calitatea materialelor prezentate, prin varietatea tematică și prin ținuta grafică de excepție.Timp de 50 de ediții, „Ex Ponto” a luminat cerul culturii Dobrogei, în timp ce fosta stea, revista „Tomis”, confiscată de administrația Mazăre, a făcut implozie sub presiunea inculturii, veleitarismului și prostului gust, nemaiapucând să aniverseze, în 2016, împlinirea a 50 de ani de existență.Semnalăm din acest număr al revistei „Ex Ponto”, grupajul de editoriale dedicate evenimentului, care poartă semnătura scriitorului Ovidiu Dunăreanu, profesorului universitar dr. Angelo Mitchievici, conferențiarului universitar dr. Lăcrămioara Berechet, pictorului Constantin Grigoruță, scriitorilor Sorin Roșca și Olimpiu Vladimirov,„Ieșirea în lume a revistei „Ex Ponto - text, imagine, metatext”, în toamna anului 2003, într-o parte de țară fără o tradiție în acest sens - cum este Dobrogea - a fost precepută cu entuziasm, ca un proiect incitant. Cu atât mai mult cu cât acest demers pornea dintr-o inițiativă privată a unei grupări de oameni experimentați și motivați - o parte dintre ei foști redactori la revista „Tomis”, scriitori cunoscuți, membri ai Filialei „Dobrogea” a Uniunii Scriitorilor din România, universitari apreciați ai Universității „Ovidius” Constanța, plasticieni de marcă, oameni de cultură și literați din Tulcea etc. - majoritatea colaboratori ai Editurii Ex Ponto și ai Tipografiei Infcon, și nu la propunerea unei instituții sprijinită cu bani de la bugetul de stat”, afirmă Ovidiu Dunăreanu în editorialul său.La această ediție, criticul Alex Ștefănescu, invitat special la „Ex Ponto”, participă cu paginile de memorialistică „Mărturisiri despre anii petrecuți la Constanța.”Iubitorii de literatură găsesc în revistă poezie și proză dobrogeană, traduceri din literatura universală, istorie literară, cronici și comentarii, purtând semnături ilustre.Lansarea revistei va avea loc joi, 11 august 2016, ora 19, în cadrul Târgului de carte „Gaudeamus”, organizat pe faleza din Mamaia, în dreptul hotelului „Perla”.