Revista EX PONTO aniversează un deceniu de existenţă

Revista EX PONTO aniversează un deceniu de existență

Ştire online publicată Miercuri, 06 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, în sediul Bibliotecii Universitare, sala Bibliotecii Virtuale, Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor și Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează aniversarea a 10 ani de la apariția primului număr al revistei EX PONTO.Printre cei care au susținut proiectul acestei reviste culturale s-au numărat regretatul Ioan Popișteanu, fostul director al Bibliotecii Universitare și directorul fondator al revistei, Paul Prodan, directorul editurii Ex Ponto, prozatorul Ovidiu Dunăreanu, redactorul-șef al revistei, profesorul universitar Nicolae Rotund, redactorul-șef adjunct, redactorii Ileana Marin, Dan Perșa, Angelo Mitchievici, Sorin Roșca, Olimpiu Vladimirov, artistul plastic Constatin Grigoruță, tehnoredactorul Aura Dumitrache și mulți alți prieteni și colaboratori ai revistei.Revista a reunit totodată unele dintre cele mai prestigioase voci ale culturii românești: Sorin Alexandrescu, Augustin Ioan, Mircea Muthu, Ioan Holban, Adrian Tudurachi, acad. Gabriel Ștrempel, acad. Solomon Marcus, Al. Săndulescu, Ion Manolescu, Nicolae Breban, Pericle Martinescu, Pavel Chihaia, Radu Cârneci, Eugen Uricaru, Nora Iuga, Paul Miclău, Mihai Cimpoi, Constantin Abăluță, Dan Stanca, Liviu Ioan Stoiciu, Antonio Patraș, Doina Păuleanu, Dragoș Varga, Radu Vancu, Doris Mironescu, Nicolae Prelipceanu, Laura Mesina, Dinu Flămând, Petru Ursache, Geo Vasile, etc.Nu în ultimul rând, revista Ex Ponto se află printre puținele care apare sub egida Uniunii Scriitorilor.Moderatorii evenimentului de astăzi vor fi: Angelo Mitchievici (președintele USR, Filiala Dobrogea), Ovidiu Dunăreanu (Redactorul-șef al revistei Ex Ponto), Nicolae Rotund (Redactorul-șef adjunct al revistei Ex Ponto), Paul Prodan (Directorul editurii Ex Ponto).