Revin actorii talentaţi la Vama Veche

Revin actorii talentați la Vama Veche

Moldovean din Botoșani, tânăr, talentat și actor neliniștit, a făcut de toate: seriale TV, reclame TV, piese de teatru obscure, emisiuni TV și îl cheamă Cătălin Bordea.„Jurnal de Bordea” este visul sau... coșmarul oricărei vedete care vrea să ajungă la televizor. Niciodată prea serios ca să știi dacă e pe bune sau nu, Cătălin Bordea își intervievează invitații ca și când nu există nicio regulă sau limită. Păi, și, ce, există, așa, în general? Incisiv, ironic, nebunesc, fără inhibiții, Cătălin nu renunță până nu obține ce vrea. Invitații nici nu știu ce i-a lovit. Uneori, nici Cătălin nu știe.Trei calități personale: moldovean, moldovean și... cel mai important... moldovean.Trei defecte personale: leneș, fixist și... moldovean.Cele mai importante repere din carieră: „Am terminat UNATC-ul la Ion Cojar, am fost printre primii trei care au început stand-up comedy în România și am și scos primul DVD de stand-up comedy din țară. Am făcut două filme de lung metraj și cel mai important... m-am născut în Moldova”.Cărți la care se întoarce mereu cu plăcere și pe care le recită: „Idiotul” - Dostoievski, „Sexus” - Henry Miller, „Codul lui Oreste” - Oreste Teodorescu.Filme care i-au plăcut: „Lista lui Shindler”, „Hangover 1-2", „La Vita e bella”.Sfaturi… pentru copii: „O viață ai, fă absolut tot ce îți place și gândește-te că orice greșeală nu e decât încă o experiență”.Colegul său de scenă, de duminică, din Vamă, Sergiu, este „stăpânul poantelor scurte - oneliner - cu un umor sec și sarcastic”.Doi performeri de Stand Up, care caută prilej de conversație distractivă, ca pretext pentru maraton de consumat răcoritoare bahice când se lasă seara.