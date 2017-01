Revelionul copiilor pe Tărâmul magic!

După ce au stat o lună întreagă în Tărâmul Magic al Crăciunului, împrăștiind zâmbete și fericire în formă de fulgi și steluțe argintii, personajele poveștilor copilăriei, Moș Nicolae, Moș Crăciun și cele trei vrăjitoare bune, Sara, Mara și Barbara, își vor lua rămas bun de la oaspeții Festivalului Iernii 2016, într-o sărbătoare așa cum nu s-a mai văzut! Toți locuitorii orașului de la malul mării sunt invitați, astăzi, la Bal Mascat la Castelul Fermecat - Revelionul Copiilor!Cel mai complex eveniment-concept al iernii, Festivalul Iernii 2016 - Tărâmul Magic al Crăciunului, organizat în premieră la Constanța, de Fundația Umanitară Clopot, a ajuns la final. După o lună de spectacole, scenete, cursuri și ateliere, în care am râs, ne-am bucurat, am aplaudat și ne-am emoționat împreună, am învățat lucruri noi, am povestit, i-am întâmpinat pe Moș Nicolae și pe Moș Crăciun, personajele Tărâmului Magic al Crăciunului, laolaltă cu gazdele lor, cele trei vrăjitoare bune, își vor lua rămas bun în cadrul celui mai mare eveniment de acest gen organizat vreodată la Constanța, Bal Mascat la Castelul Fermecat - Revelionul Copiilor!Petrecerea începe la ora 18 și este organizată ca la carte, cu toate ingredientele necesare unui Revelion în toată regula. Vrăjitoarele vor urca pe scenă pentru ultima oară, cu spectacolul original, creat special pentru Festivalul Iernii 2016, „Poveștile lumii într-un… cazan”. Odată cu ele vor ajunge în lumina reflectoarelor și micuții câștigători ai concursului „Orice copil poate deveni vedetă în Tărâmul Magic al Crăciunului!”.Vraja binecunoscută va fi rostită împreună cu toți copiii și va marca transpunerea Tărâmului Magic într-o altă dimensiune, timp de un an, și deschiderea unui alt tărâm miraculos, despre care se vor afla mai multe detalii la momentul potrivit.Muzica și distracția sunt asigurate de celebrul DJ Crazy Frog, care va sosi în Tărâmul Magic alături de invitații săi artiști. Aceștia vor susține un concert incendiar special creat pentru copii. Evenimentul va fi întregit de un program muzical pirotehnic, focurile de artificii și muzica îndrăgitului DJ al copiilor creând o atmosferă de basm, condimentată cu multe surprize pentru toată Constanța, invitată la marea petrecere de final de an.