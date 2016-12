Revedere programată a constănţenilor care studiază în străinătate

Revedere programată a constănțenilor care studiază în străinătate

Integral Edu, consultant educațional privind oportu-nitățile internaționale de stu-diu, a organizat la Constanța întâlnirea a peste 30 de tineri constănțeni ce au fost admiși la universități din Europa.Evenimentul a fost organizat din dorința de a-i celebra pe tinerii curajoși și inteligenți ai Constanței, ce își doresc să studieze în cadrul unor instituții de top și să urmeze cariere de succes, în domenii din cele mai diverse, de la informatică, criminalistică, ingi-nerie, până la design de automobile.Între universitățile la care constănțenii au fost admiși se numără Coventry University, aflată pe locul 10 în topul făcut de „The Guardian”, The Hague University of Applied Sciences, cu programe extra-ordinare de Drept european și internațional, The University Of Salford - aici fiind prioritară tratarea individuală a fiecărui student, University of South Wales, cu programe foarte bune de business, medicină și inginerie aeronautică, și University of Sunderland - una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ din Europa, cu o experiență de peste un secol. Reprezentanții mai multor instituții de învăță-mânt de elită din Europa, printre care și cele amintite mai sus, vor vizita orașul Constanța pentru târgul World Education, programat pe 1 octombrie. Târgul este org-anizat de IntegralEdu, ce oferă servicii gratuite de con-sultanță educațională.