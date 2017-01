Retrospectivă şi noutăţi la "Oleg Danovski"

Retrospectivă și noutăți la "Oleg Danovski"

Anul care se încheie a fost unul plin pentru Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, dar și pentru publicul constănțean. Plin de spectacole de balet, de operă, operetă, concerte simfonice din repertoriu, turnee, festivaluri și premiere.Premierele au fost șase la număr. Opereta „Mam’zelle Nitouche”, de Florimond Herve, cu care au fost invitați prin toată țara, de la Otopeni, la Bistrița Năsăud și Turda, unde s-a jucat cu casele închise.A fost apoi, în stagiunea din vară, baletul „Don Quijotte”, un spectacol de muzică dans și culoare pe muzica lui Ludwig Minkus, după faimosul roman al lui Cervantes. Cu „Don Quijote”, teatrul constănțean a fost invitat la Festivalul „Toamna Orădeană”, unde se vor întoarce anul viitor, cu același spectacol.A urmat astă-vară, la o temperatură de 40 de grade, „Bărbierul din Sevillia”, de Rossini, spectacol cu care Asociația DevArt i-a chemat la „Opera Nights”, în Castelul Corvinilor din Hunedoara. Acolo au prezentat încă două spectacole: „Rigoletto” și „Carmina Burana” pe care au putut să o susțină prin colaboratori din București. „În 2013, suntem chemați din nou, iar atunci se va ține în Cetatea Devei”, ne-a spus încântată Daniela Vlădescu, managerul teatrului. „Însă cu «My Fair Lady»”, o altă premieră a teatrului constănțean pe care publicul a primit-o cu mare plăcere. Spectacolul a fost o explozie de bucurie pornind de la orchestră, urcând pe scenă și apoi în public. Datorită muzicii exuberante a lui Frederick Loewe, a artiștilor constănțeni care s-au dovedit dăruiți și complecși, dar și a viziunilor regizoarei Alice Barb și a scenografei Adriana Grand.„Din păcate, anul acesta n-a fost decât un spectacol - premiera. Dar pentru că a fost atât de cerută și atât de plăcută, ne-am hotărât ca anul viitor să o programăm cam o dată pe lună”, ne-a zis managerul, iar noi am luat-o ca pe o promisiune.Nici baletul nu a fost mai prejos. „Cenușăreasa” a venit ca premieră pe scenă într-o nouă regie și coregrafie: Horațiu Cherecheș. Tot el a semnat regia poemului vocal-coregrafic „L’heurre d’or de Paris” pe muzică clasică franțuzească și șansonete cântate de soliști ai operei constănțene și dansate cu pasiune de cei ai companiei de balet.Directorul teatrului ne-a amintit și de cele două turnee. Unul al Operei, în Elveția, și cel al baletului, în Germania, care se află acum în plină desfășurare. Dar și de cele două premii: unul pentru „My Fair Lady” - „cel mai bun muzical și spectacol de operetă”, acordat de Săptămâna Artelor Spectacolului Muzical, și pentru „Micuța Dorothy” premiul special pentru spectacol de copii.„Cred că a fost o activitate foarte bogată pentru o singură instituție cu foarte puțini angajați. A fost un efort considerabil din partea tuturor, dar am vrut să arătăm că se poate. Am dus la bun sfârșit toate proiectele pe care ni le-am propus”, ne-a spus, nu fără un pic de mândrie, managerul teatrului.Premierele lui 2013Daniela Vlădescu ne-a dezvăluit și numele premierelor de anul viitor. Opera se pregătește pentru „Turandot”, operă în trei acte compusă de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe Adami și Renato Simoni, după o piesă de Friedrich Schiller bazată pe un basm persan.Și baletul se pregătește pentru cel puțin o premieră în 2013. Cea trecută deja pe agendă este „Romeo și Julieta”, baletul de Serghei Prokofiev, după tragedia omonimă de William Shakespeare.„Vom avea și spectacolul din programul Sufletul Lumilor. Anul viitor va fi unul cu muzică și dans latino-american”, ne-a mai destăinuit directorul Teatrului „Oleg Danovski” o parte a proiectului său managerial în care anul trecut a fost produs spectacolul rusesc „Marussia - din sufletul Rusiei”. „Va fi și un spectacol de operetă sau muzical, nu știm care deocamdată, dar până în partea a doua a anului avem timp să ne gândim la un nume. Și oricum, depindem și de buget, să vedem dacă planurile noastre se pot încadra în banii pe care-i vom avea la dispoziție.„Mi-aș dori foarte mult să atragem din ce în ce mai mult public. De aceea, am încercat să diversificăm și să facem spectacole pe cât mai multe gusturi, astfel încât fiecare să poată avea ce alege din programul nostru”.