Reţete tradiţionale oferite de şcolile partenere

Rețete tradiționale oferite de școlile partenere

Ştire online publicată Marţi, 03 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Școala cu clasele I-VIII „Gheorghe Țițeica” a organizat, în cadrul proiectului multilateral Comenius „We Europeans Have A Bagful Of Culture To Share”, activitatea „Rețete tradiționale”. Manifestarea s-a desfășurat, recent, în laboratorul de biologie al școlii. Clasele implicate în proiect au pregătit bucate respectând rețetele primite de la școlile partenere: Springfield Primary School - Anglia; Mutalan Koulu - Finlanda; Ecole Primaire Sans Souci - Reunion, Franta; Colégio Do Sardăo - Portugalia; C.E.I.P. Reyes Católicos - Melilla, Spania; Tevfikbey Primary School - Istanbul, Turcia.