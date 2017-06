Reţeaua şcolară, reevaluată. Se vor redeschide şcoli

3

Ar fi bine !

In felul acesta s-ar redeschide scoala de la Tepes-Voda , care a fost inchisa in 2013 din dorinta primarului pesedist smecher , de a umple scoala de 400 de locuri , construita ilegal la Silistea , desi la Silistea erau doar 58 de copii , iar acum 41 ... Zi de zi , din 2013 incoace , 137 de copii de la Tepe-Voda , sunt plimbati fortat , dus-intors , la Silistea - 9 Km - de cele doua microbuze scolare si de inca patru particulare , pe bani multi , pentru ca directoarea-invatatoare - o amica fierbinte si nelinistita a primarului - domiciliata in Constanta , sa se simta bine cu scoala mai animata , dar cu elevii obositi , stresati , multi intarziati si cu parintii revoltati ...