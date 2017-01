„Restul e tăcere” merita condiţii tehnice mai bune

IPIFF 2008, alte locații, aceleași probleme

„Restul e tăcere” merita condiții tehnice mai bune

Festivalul Internațional al Producătorilor de Film Independenți a debutat luni seară cu prezentarea filmului „Restul e tăcere”, în regia lui Nae Caranfil. Deși este o capodoperă a cinematografiei autohtone, filmul nu a beneficiat de un spațiu dotat modern, Teatrul de Stat Constanța nefiind corespunzător standardelor acustice care se impun unei asemenea producții. La conferința de presă dopo prima proiecție, printre subiectele aflate în discuția a fost problema sunetului defectuos de care a „beneficiat” filmul „Restul e tăcere”. Dezamăgit de acest lucru, Nae Caranfil a afirmat: „Mi-ar fi plăcut ca filmul să fie proiectat în alt loc, ca sunetul să se audă mai bine”. Vina pentru eșecul acustic aparține organizatorilor, care însă vor demonstra că filmul se va auzi și altfel, cinefilii putând vedea sau revedea filmul „Restul e tăcere” sâmbătă, 19 iulie, la Sala 2 a cinematografului Cityplex, de la ora 12. Deși s-au efectuat teste înainte de proiectarea filmului, Teatrul de Stat nu are capacitatea de a proiecta filme decât de peliculă, ceea ce a denaturat, într-o oarecare măsură, sunetul. În schimb, la Cityplex filmul va rula după DVD și va beneficia de dotări specifice unui cinematograf, fapt care, sperăm, va face diferența din punct de vedere al sunetului. În ceea ce privește conținutul, filmul se definește printr-o finețe extraordinară a cadrelor și a semnificațiilor, aducând în atenție competiția dintre producător și regizor: „Filmul este o istorie de dragoste și ură, de talent versus bani, este un concubinaj dificil de-a lungul întregii istorii ale artei”, a declarat Nae Caranfil. Profilul neartistic al cinematografiei, superioritatea teatrului în fața filmului și îmbinarea ficțiunii cu realitatea sunt temele care fac ca restul să fie tăcere în ceea ce privește alte producții autohtone supraestimate. Filmul s-a bucurat de un succes național și internațional, obținând premiul pentru cel mai bun scenariu si Premiul Publicului în cadrul Festivalului Internațional de film B-EST, dar și Marele Premiu pentru Scenariu la Festivalul Internațional de Film de la Paris în 1995 și Premiul II la competiția „Hartly and Merrill International Scriptwriting Competition” de la Hollywood, în 1999. Filmul despre cum se face un film, așa cum este denumit de majoritatea criticilor, are în spate o istorie mai veche. Inspirată de pasiunea pentru istorie a maestrului Caranfil, pelicula expune mecanismele producției cinematografice de la începutul acestui „teatru al umbrelor”. Actorii principali, selectați de regizorul filmului, au fost Marius Florea Vizante (Grig), Mirela Zeța (Emilia), Ovidiu Niculescu (Leon) și Sandu Gruia (Iancu). Scenariul a fost scris acum 19 ani, trecând de atunci prin mai multe etape de procesare, culminând ca un produs cinematografic remarcabil. Entuziasmul lui Grigore Brezeanu, interpretat de Vizante, este unul din punctele forte în ceea ce privește atitudinea în fața unui proiect cinematografic: „A fost greu pentru Vizante să găsească acel eroism care să nu fie ridicol. Trebuia realizat un personaj credibil, fără să fie o caricatură”, a precizat regizorul Nae Caranfil. „Restul e tăcere” este o producție Domino Film și una dintre cele mai importante realizări cinematografice românești.