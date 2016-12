Restricţii pentru elevi: nu au voie cu bombe la şcoală sau să îşi bată profesorii

5

Cei care propun astfel de proiecte cunosc legislatia?

Sa inteleg ca pana acum elevii aveau voie sa distruga patrimoniul scolii sau documentele oficiale sa intre in scoala cu munitie sau alte tampenii ??? Dar a citit cineva R.O.I. al scolii ??? Toate lucrurile enumerate in articol sunt prevazute acolo dar nu sunt respectate !!! de ce?? pentru ca directorii sunt inregimentati politic si nu au voie sa vorbesca adevarul iar profesorii sunt ori nepregatiti pt.a prelucra noile personalitati ale copiilor (si mai ales ale parintilor) ori nu au taria de caracter pt.a se impune in fata banilor. R.O.I. se elaboreaza de conducatorul unitatii de invatamant cu prevederi clare de atributii. SE RESPECTA ACEST LUCRU ??? NU,DIN MOTIVELE ENUMERATE MAI SUS PLUS MULTE ALTELE!!! NU VA MAI MOTIVATI INCOMPETENTA PRIN LIPSA LEGISLATIEI,EA EXISTA,APLICATI-O !!!!