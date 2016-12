„Responsabilitate şi Siguranţă - Prezentarea rezultatelor testelor de stres de la CNE Cernavodă“

1

MIHAI GIRTU

Mai nebunaticule,ai luat-o razna rau de tot,sincer.Tu asa crezi ca iti vei apropia echipa de tine,tu nu esti sanatos!!! Leapada-te de satana,care inseamna boskoff si breaban si intra in echipa tinerilor,macar asculta de regretatul Mandanapol care te-a initiat in ale invatamintului. Macar incearca sa iti scoti ideea despre yoga din cap,nu este o practica buna pentru tine,iti infunda creierul si te gindesti numai la sex.Eu nu stiu cine te invata aceste lucruri,dar crede-ma ca nu sint bune pentru tine si pentru campania pe care o ai in UOC,lasa-le naibii ca o sa te infunzi si o sa iti para rau mai tirziu. Sa nu te duci la spirala MISA ca acolo vei da peste multi din echipa batrinilor profesori pe care ii ai linga tine. Te pupa subordonatul tau si pune-i pe boskoff si breaban sa-si faca singuri o urino-terapie