Repere importante din cultura românească, la Constanţa

Repere importante din cultura românească, la Constanța

Într-un context zbuciumat, cu griji personale, probleme importante și ingrediente de natură financiară, artiștii constănțeni au reușit totuși, în ciuda anului fulger ce tocmai a trecut, să înregistreze rezultate excepționale.Filiala Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) Constanța, din care fac parte nenumărați pictori, sculptori și alți artiști constănțeni, a avut în anul ce a trecut un număr impresionant de expoziții și realizări.„De la o expoziție pe lună, am ajuns să facem chiar și trei sau patru în decursul unei luni. Anul 2011 a fost un an plin de bucurie pentru artiștii constănțeni. Au avut succes pe foarte multe planuri, atât financiare cât și sentimentale. A fost un an obositor, ce-i drept, din punct de vedere organizatoric. Curatorii expozițiilor au fost mereu pe fugă, pentru că majoritatea evenimentelor au avut loc ca urmare a unei idei fulger. Toate expozițiile și evenimentele care au avut loc au fost un adevărat succes atunci când s-au încheiat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alice Dinculescu, critic de artă și curator de expoziții.Dintre evenimentele de marcă ale anului 2011 amintim despre a șaptea ediție a „Taberei de pictură” ce a avut loc vara trecută, la Cernavodă. La această expoziție au fost invitați artiști plastici din aproape întreaga lume. „Au participat și ruși și nemți și mulți alți pictori de excepție. Au fost fascinați de marea noastră, de soare și de minunatul peisaj ce îl oferă natura românească. S-au jucat și s-au bucurat precum copiii, bucurându-se de apa caldă a mării și de atingerea fină a razelor de soare”, spune criticul Alice Dinculescu.Un alt fenomen atipic, însă cu un mare succes, a avut loc atunci când artiștii ce și-au expus câteva picturi la Mănăstirea Dervent au fost invitați, împreună cu personalul Mănăstirii, la Parlamentul României. Astfel, împreună cu părintele stareț Andrei și Alice Dinculescu, a fost organizată, la Camera Deputaților, o amplă expoziție de pictură, selecțiuni din colecția mănăstirii. Expoziția a purtat numele „Dunărea și Dobrogea creștină” și a fost dedicată Zilei Naționale a României.„Spre mirarea și lipsa dumnealor de informație, parlamentarii români au luat contact cu ceea ce nu-și imaginau vreodată - o mănăstire din Dobrogea care se ocupă «cu și despre» creația românească a profesioniștilor contemporani, devenind un reper important în cultura românească”, mai adaugă curatorul expoziției.Toate evenimentele ce au avut loc s-au petrecut în breasla artiștilor plastici con-stănțeni, ce fac parte din Filiala UAP Con-stanța „unu”, unde președinția a deținut-o Eusebio Spinu, de-a lungul anului 2011.La fiecare sfârșit de an, la Filiala UAP este decernat un premiu pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul întregului an. „Premiul pentru întreaga activitate anuală a fost oferit lui Wilhelm Demeter, sculptor important al orașului și nu numai, cel care de-a lungul a 50 de ani de creație a reușit să schimbe ambianța orașului, dar și a litoralului, prin amplasamentele sculpturilor sale. Despre artiștii care fac parte din filiala noastră, nu am decât cuvinte de laudă, deoarece nu am fi reușit fără ei, să ajungem la nenumărate expoziții până la momentul actual. Amintim de Ana-Maria Avram, Mariana Constantinescu, Luminița Cătălui, Teodora Cotan, Leonte Năstase și Eusebiu Ospânu. Aceștia sunt numai câțiva dintre cei care au semnat pânzele din Constanța”, a declarat Alice Dinculescu.