Renumiţi academicieni, invitaţi la deschiderea festivă de la Universitatea „Andrei Şaguna”

Renumiți academicieni, invitați la deschiderea festivă de la Universitatea „Andrei Șaguna”

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Emoții deosebite pentru bobocii Universității „Andrei Șaguna” care își vor cunoaște sâmbătă, 29 septembrie, atât colegii de an, dar și profesorii.Începând cu ora 11, în Aula Magna, se va desfășura deschiderea festivă a unui nou an universitar, la care sunt invitate să participe personalități marcante ale lumii academice, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice locale și centrale. Festivitatea se va desfășura în prezența academicienilor Eugen Simion, Maia Simionescu și Constantin Bălăceanu-Stolnici, sub semnul aniversării a 20 de ani de învățământ universitar șagunist în Constanța. Universitatea „Andrei Șaguna” este prima instituție privată de învățământ superior înființată în Dobrogea, în anul 1992, și singura acreditată.O oră mai târziu, în holul universității, va avea loc vernisajul expoziției de fotografie „Culture and Citizens in Shanghai”, prilejuit de sărbătorirea Zilei Naționale a Chinei.Declarată Fereastră deschisă a Shanghai-ului în România, Universitatea „Andrei Șaguna” își onorează acest titlu prin organizarea a numeroase activități științifice și culturale dedicate Chinei. Prin programele cultural-științifice derulate, universitatea constănțeană contribuie la realizarea unui veritabil schimb intercultural între cele două orașe înfrățite: Constanța și Shanghai.