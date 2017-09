Remember Festivalul de Muzică Uşoară de la Mamaia

Remember Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia

Festivalul Mamaia Fairytale continuă week-end-ul acesta cu noi concerte. De data aceasta, organizatorii au vrut ca recitalurile să reprezinte un fel de remember al Festivalului Național de Muzică Ușoară de la Mamaia. Astfel, după Nico și Paula Seling, sâmbătă vor urca pe scenă Ileana Șipoteanu și Daniel Iordăchioaie, iar duminică, Luminița Anghel și Corina Chiriac.Orchestra de muzică ușoară va fi condusă de maestrul Viorel Gavrilă. În plus, în afară de aceștia, așa cum ne-am obișnuit până acum, pe scenă va evolua și baletul Fairytale.„1963 este anul în care a debutat Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia. De atunci și până acum câțiva ani, cu bune și rele, Festivalul a condus în topul evenimentelor de profil din România. Toate marile voci ale muzicii ușoare românești au trecut pe la Mamaia, legându-și destinul și cariera de acest festival. Să ne amintim câteva dintre acestea: Laura Stoica, Adrian Enache, Carmen Trandafir, Daniela Gyorfi, Daniel Robu, Mălina Olinescu, Paula Seling, Romeo Zaharia, Mihai Trăistariu, Pepe, Rafael, Vlad Miriță, Ionuț Ungureanu, Luminița Anghel, Dan Teodorescu, Nico, Marcel Pavel, Andra, Loredana Groza, Oana Sârbu, Aurelian Temișan, Cătălin Crișan, Daniel Iordachioaie, Anca Țurcașiu, Ileana Șipoteanu, Marius Dragomir etc. Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia era comparat cu San Remo, însă acum această comparație nu-și mai are rostul, deoarece noi l-am pierdut. Astăzi, ne amintim doar de marile șlagăre, marile nume și cele mai frumoase seri de la festival”, au declarat organizatorii Festivalului Mamaia Fairytale.Reamintim că Festivalul Mamaia Fairytale 2017 este organizat de Primăria Municipiului Constanța și Asociația „Eurocult”, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanța, Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, Inspectoratului de Poliție al Municipiului Constanța.