Remarcabila performanţă a Teatrului "Oleg Danovski". Horaţiu Cherecheş şi-a făcut mândru mentorul

Remarcabila performanță a Teatrului "Oleg Danovski". Horațiu Cherecheș și-a făcut mândru mentorul

După ce ani la rând s-a luptat cu desființarea sau cu subfinanțarea, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” și-a rescris istoria, fiind vedeta serii de duminică, 18 decembrie, când pe scena Operei Naționale din București, la Gala Premiilor Operelor Naționale, artiștii constănțeni au urcat de șapte ori, pentru a-și primi distincțiile binemeritate.Recordul serii - spre mândria noastră și… ciuda „capitaliștilor” - îi aparține maestrului Horațiu Cherecheș, cel care a fost gratulat cu distincțiile pentru „Cel mai bun spectacol din creația românească”, dar și cu „Cel mai bun coregraf” pentru spectacolele „Crăiasa zăpezii” și „Enesciana”. De asemenea, a fost răsplătit și pentru „Cel mai bun spectacol de balet - Crăiasa zăpezii”. Pentru aceeași reprezentație, scenografa Natalia Kurnilova a obținut premiul pentru cele mai bune decoruri.Mezzosoprana Lucia Mihalache a obținut premiul pentru cel mai bun debut feminin al stagiunii 2015-2016, pentru rolul „Carmen” din opera omonimă de Georges Bizet.De asemenea, la propunerea conducerii Teatrului „Oleg Danovski”, pianista Silvia Țigmeanu a primit Premiul pentru întreaga activitate, iar maestrul de cor Adrian Stanache a fost distins cu Premiul de Excelență.Membrii juriului galei au fost: Anca Florea, muzicolog, Viviana Săndulescu, critic de balet, Luminița Arvunescu, muzicolog, Viorica Petrovici, scenograf, Costin Popa, critic muzical, și Horia Andreescu, prim dirijor al Filarmonicii „George Enescu”.„Lor li se datorează aceste frumoase încununări ale muncii și talentului! Eu am avut încredere în ei și mă bucur alături de ei, îi susțin și îi prețuiesc. Toate spectacolele sunt făcute de oameni și atunci ei merită toate aprecierile. Le mulțumesc pentru sacrificiul de care au dat dovadă în toți anii petrecuți împreună. Acesta a fost cel mai bun an din toți de până acum și-mi doresc ca lucrurile acestea să nu se schimbe și recunoașterea muncii noastre să fie și anul viitor și întotdeauna, chiar și la nivel de ordonator de credite. Iar constănțenii să vină la spectacolele noastre în număr cât mai mare și să ne răsplătească munca cu aplauze!”, a declarat pentru „Cuget Liber”, încă emo-ționată, Daniela Vlădescu, directorul teatrului, cea care a ridicat premiul pentru cel mai bun spectacol de balet.La finalul celei de-a 42-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet, muzicologul Anca Florea - membră a juriului de la Gală - scria despre cel care calcă pe urmele marelui maestru Oleg Danovski: „Un spectacol („Crăiasa Zăpezii” - n.r.) de mare rafinament, Horațiu Cherecheș dovedindu-se, încă o dată, un coregraf de mare talent, sensibil, cu o imaginație debordantă și de bun gust. Aceleași aprecieri i se cuvin și pentru «Enesciana», coregrafie pe care a conceput-o inspirat de o simfonie «de școală» compusă de Enescu în adolescență - un «balet alb», cu o coregrafie alertă, ce pornește de la mișcarea neo-clasică, având varietate în combinațiile de grup și cele câteva intervenții în duo, fiecare dintre dansatori devenind un solist, integrându-se apoi ansamblului bine pus la punct. Jocul de lumini este un adevărat partener al balerinilor, aducând originalitatea spoturilor care «mătură» scena ca într-o ploaie torențială, dar mai ales «îmbrăcă» interpreții în culori diverse, împlinind și completând excelent demersul artistic de mare artă”, a mai scris reputatul muzicolog,Ieri, încă sub impulsul fericirii de a fi primit recunoașterea națională, Horațiu Cherecheș declara: „Mă bucur foarte tare pentru că rezultatele acestea se datorează în primul rând companiei, oamenilor care efectiv dăruiesc. Ei nu vin ca la un serviciu oarecare, ci din plăcere, iar asta este cel mai important. Poți să fi un coregraf foarte bun, dar dacă nu ai oameni care să-și dorească într-adevăr să facă performanță, atunci nu iese nimic. Dacă primul premiu l-am dedicat întregii companii, cel de-al doilea l-am dedicat familiei Mihaiu - lui Adrian și Irinei -, pentru că fără ajutorul lor compania Danovski nu ar fi ajuns la această performanță”.Întrebat ce crede că l-a „departajat de ceilalți competitori, maestrul a povestit: „Pentru realizarea celor două ore de spectacol «Crăiasa Zăpezii» am ascultat muzica a 12 simfonii. Cred că am ascultat aproape 50 de ore de muzică pentru a putea tăia îndeajuns cât să bucure spectatorul. Iar pentru «Enesciana» a fost o muncă titanică, deoarece Daniela (Vlădescu - n.r.) avea proiectul ei cu un spectacol românesc și m-a rugat, chiar înainte să plecăm în turneul de Germania, anul trecut, în 10 zile, să-l realizăm. A fost o muncă infernală, am stat cu oamenii de dimineața până seara, dar au răspuns prompt și în același timp cu plăcere. Acum se văd rezultatele muncii colective, pentru că nu este numai răsplata mea. OK, eu am făcut coregrafia, dar acolo se regăsesc foarte mulți factori și mă refer în primul rând la dansatori, fără a căror dăruire ideile mele nu valorează nimic.Oricum suntem cei mai fericiți, pentru că ne întoarcem cu cele mai multe premii. Și mă bucur că această companie minunată, de ceva ani încoace, câștigă constant. Anul trecut am fost premiați pentru «Romeo și Julieta» - cel mai bun spectacol de balet și cel mai bun coregraf de balet clasic”, a conchis același admirabil maestru coregraf.Mereu alături, cu ochi critic, dar mai ales de specialist, Monica Cherecheș ne-a mărturisit că anul artistic 2016 a fost unul bun și frumos. „Dacă avem de muncă, de lucru și suntem provocați să facem spectacole suntem fericiți. Când stăm acasă ne plictisim. Tocmai de aceea ne dorim ca în continuare să avem ani la fel de buni!”.