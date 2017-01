S-a decis!

Religia nu este obiect la alegere

Ştire online publicată Luni, 03 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

După ce Comisia de învățământ din Camera Deputaților a decis ca învățământul obligatoriu să fie de 10 clase, incluzând ciclul primar și pe cel gimnazial - care cuprinde și clasa a IX-a, cu amendamentul ca învățământul liceal să devină obligatoriu cel târziu în anul 2020, vineri, aceeași comisie a decis eliminarea alineatului al trilea din proiectul Guvernului. Acesta stipula că „la cerere, în locul orei de religie, elevii pot urma cursuri de istoria religiilor, istoria culturii și artelor sau alte cursuri utile în formarea comportamentului etic, social sau comunitar”. Deputații din Comisia de învățământ au votat articolul 15 din proiectul Legii Educației, cu amendamentul ca învățământul liceal să devină obligatoriu până cel târziu în anul 2020. Astfel, potrivit prevederii adoptate de Comisie, „învățământul general obligatoriu este de 10 clase și cuprinde învățământul primar și cel gimnazial” și „învățământul liceal va deveni obligatoriu până cel târziu în anul 2020\". Cele 10 clase obligatorii sunt formate din 5 ani de școală primară - care includ un an pregătitor, și 5 ani de gimnaziu, în care este inclus primul an de liceu, care în actuala lege este clasa a IX-a. Ministrul Daniel Funeriu a admis propunerea fostului ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, care a subliniat necesitatea instituirii obligativității învățământului liceal, stabilind însă ca orizontul de timp pentru aplicarea acestei măsuri să fie 2020. „Dacă se va ajunge la concluzia că obligativitatea liceului se impune, vom introduce această măsură mai devreme. Cel care pune în practică această prevedere este Guvernul, iar acest lucru se va face prin inițiativă legislativă sau prin ordonanță de urgență”, a spus Funeriu, la propunerea Ecaterinei Andronescu. În condițiile în care elevii care intră acum în clasa a V-a vor fi primii care vor face clasa a IX-a ca an de gimnaziu, din același moment să se instituie și obligativitatea liceului. De asemenea, deputații din Comisia de învățământ au decis, la sesizarea Patriarhului Daniel, eliminarea din proiectul Legii Educației elaborat de Guvern a prevederii care dădea posibilitatea elevilor ca, la cerere, să poată urma alte cursuri în locul celui de religie. Comisia de învățământ a adoptat, vineri, cu modificări, articolul 17 din proiectul Educației referitor la disciplina religie. Membrii forului au stabilit, la alineatul 1, că religia, ca disciplină școlară în învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, este parte a trunchiului comun. Potrivit alineatului 2 admis de Comisie, „la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau a elevului dacă este major, acesta poate să nu frecventeze orele de religie”.