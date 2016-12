„Reinventează-te“, un eveniment marca MindEvolution

Ştire online publicată Vineri, 11 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Constănțenii au ocazia să participe din 15 februarie la un număr de patru workshop-uri sub egida Mind Evolution. Acestea sunt structurate cu un singur scop: alege ca în acest an să-ți aduci modificările care contează! Abordarea este una pragmatică, foarte bine definită, cu subiecte concrete, în care cei doi traineri invitați structurează într-un mod original teme de actualitate din procesul de dezvoltare personală. Trainerii sunt Cornel Pasăre și Cornel Marcu, fiecare dintre ei cu experiență în exercițiul cu cei care își doresc schimbarea. Cornel Pasăre, psiholog și psihoterapeut constănțean, alături de Cornel Marcu, trainer NLP, ce susține de patru ani cursuri de dezvoltare personală, atât în Constanța, cât și în București, vor crea împreună o atmosferă tipică învățării experiențiale. Cele patru workshop-uri sunt: „Alege-ți viitorul” (centrarea pe soluții) - 15 februarie sau 1 martie; „Curajul de a fi tu însuți” (personal update) - 15 martie sau 29 martie; „Creativitate și intimitate” (enjoy it!) - 12 aprilie sau 19 aprilie; „Magia cuvintelor” - 17 sau 31 mai. (N.B)