Regretul lui Sergiu Nicolaescu

Dacă despre viața profesională a fost pe deplin mulțumit, în ceea ce privește viața personală a avut un singur mare regret și anume faptul că a ajuns la această vârstă fără să aibă măcar un copil. Chiar dacă a avut o viață liniștită alături de soția sa, Sergiu Nicolaescu recunoaște că i-ar fi plăcut să aibă și copii, nepoți și chiar strănepoți.Într-un interviu realizat în urmă cu aproape un an la CANCAN TV de la Kanal D, regizorul declara: „Despre soția mea nu pot să spun decât că suntem mulțumiți împreună. Am o structură romantică, dar nu sunt o fire exagerat de sensibilă. Am suferit din dragoste, dar nu am plâns. Nu lăcrimez așa ușor. Sunt un om realizat profesional, iar acest lucru mi-l transmite toată lumea, mă privește cu admirație. Din acest punct de vedere nu am de ce să mă plâng. Nu am reușit, însă, să îmi fac o viață personală, aș fi putut avea și strănepoți. Sunt nemulțumit că nu am copii. Am ezitat să adopt un copil, pentru că nu aș fi suportat o dezamăgire”.