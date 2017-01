Regizorul Radu Dinulescu duce Teatrul Constanţa la Avignon

Regizorul Radu Dinulescu duce Teatrul Constanța la Avignon

„Mansarda la Paris“, o piesă de Matei Vișniec, despre Emil Cioran, este o coproducție a Campagnie du Grand Desherbage din Franța și Teatrul de Stat Constanța, piesă vândută deja, în 23 de reprezentații, Festivalului de la Avignon - secțiunea Off 2008. Un elan nesperat al noului Teatru de Stat Constanța la început de stagiune. Gata, sunt în legalitate, așa că pornesc la drum pentru a-și remedia, într-un fel sau altul, imaginea în fața publicului constănțean și nu numai. Am simțit entuziasmul noului început vineri, în cadrul unei conferințe de presă prin care s-a anunțat un eveniment care promite un plus de imagine, și, cel mai important, demonstrează că actul cultural produce, și nu produce orice, ci mii de euro, dacă știi ce și unde să joci. Este o lecție dată de cunoscutul regizor Radu Dinulescu, pe care am avut ocazia să-l cunoaștem mai bine, la Constanța. Cu un CV impresionant, este cunoscut în lumea teatrală românească drept directorul Teatrului de Marionete Arad, producătorul Festivalului ARAD FAN (primul festival al trupelor independente din România), directorul proiectului THESPIS, proiect ce dezvoltă creații românești în limba franceză. A venit la Constanța să monteze o coproducție a Campagnie du Grand Desherbage din Franța și a teatrului local, și nu orice text, ci unul care face furori mai ale în Franța, datorită autorului ei: „Mansarda la Paris”, de Matei Vișniec. Este un autor în vogă la marile festivaluri de teatru din Europa și, paradoxal, foarte puțin jucat de trupe românești. Despre acest spectacol, regizorul a explicat că este vorba despre o piesă care are în distribuție 11 actori constănțeni și 3 francezi, pentru care deja s-a obținut finanțate din partea Ministerului Culturii din Franța, aplicând un proiect cultural. Premiera în limba română va avea loc la Constanța, urmând, în 2008, cea în limba franceză, la Festivalul de la Avignon - secțiunea off, când spectacolul se va juca în 23 de reprezentații. Toate amănuntele acestei deplasări au fost deja stabilite cu precizia omului care este la Avignon ca acasă, cu atât mai mult cu cât regizorul a obținut anul acesta un premiu important la festival. Am înțeles că nimic nu este întâmplător într-o astfel de deplasare: se câștigă în repertoriu o piesă cu un text absolut nebunesc și care cu siguranță va stârni curiozitatea publicului; orice deplasare la Festivalul de la Avgnion aduce bani, diurnă plus onorariu de aproximativ 1.000 de euro pentru fiecare actor; un plus de imagine pentru teatrul din Constanța care va juca la concurență cu peste 300 de trupe din toată Europa. Lecția oferită de Radu Dinulescu, aplicată până în prezent cu teatre din Sibiu, Arad, Botoșani, Galați și București arată că un spectacol trebuie făcut ca să circule, să producă, să readucă profit pentru o instituție, chiar un dublu profit: imagine și finanțare. Și ce poate fi mai onorant decât participarea la un festival care echivalează cu festivalurile de la Cannes sau Veneția pentru lumea filmului. Să sperăm că proiectul se va dezvolta la parametrii doriți și, cel mai important, să aducă lumea la teatru. Dinulescu are „la activ“ premii la Avignon Spectacolul „Himnus” în regia lui Radu Dinulescu, câștigător al premiului presei la Festivalul Avignon OFF din iulie, va fi distribuit, anul viitor, la festivalurile de la Lyon și Grenoble și în stagiunea ATP Nîmes. Spectacolul a obținut „Coup de Coeur de la presse”, un premiu creat anul acesta și decernat de presa de specialitate. Dintre cele 800 de trupe care au prezentat spectacole la Avignon OFF 2007, 200 au fost selecționate pentru acest premiu. Potrivit lui Radu Dinulescu, „la Avignon, spectatorii nu sunt pe primul loc, importanți sunt ziariștii și cumpărătorii de spectacole”. Despre Proiectul THESPIS, al cărui director este, am aflat că există din 2001, adunând diferite companii profesioniste românești pentru a prezenta, în franceză, spectacole în străinătate. Din 2001, opt companii au participat la Festivalul de la Avignon grație proiectului THESPIS. Amploarea pe care o are Festivalul de Teatru de la Avignon este fantastică. Într-un oraș cu 85.000 de locuitori există 110 teatre. Participă 700 de companii de teatru, cu 940 de spectacole, din care 800 se joacă zilnic. La secțiunea OFF a festivalului s-au vândut, în acest an, 700.000 de bilete, iar la secțiunea IN-100.000. Francezul Denis Wetterwald este Cioran Vineri, la Constanța, a sosit și unul dintre actorii francezi ai Campagnie du Grand Desherbage, Denis Wetterwald, care va interpreta, în piesă, rolul principal, cel al lui Cioran. Potrivit acestuia, textul este o provocare, cu atât mai mult cu cât este vorba despre Cioran la sfârșitul vieții sale, o lume trăită într-o parabolă cu diferite personaje, unele reale, altele imaginare.„Mansarda la Paris“, o piesă de Matei Vișniec, despre Emil Cioran, este o coproducție a Campagnie du Grand Desherbage din Franța și Teatrul de Stat Constanța, piesă vândută deja, în 23 de reprezentații, Festivalului de la Avignon - secțiunea Off 2008. Un elan nesperat al noului Teatru de Stat Constanța la început de stagiune. Gata, sunt în legalitate, așa că pornesc la drum pentru a-și remedia, într-un fel sau altul, imaginea în fața publicului constănțean și nu numai. Am simțit entuziasmul noului început vineri, în cadrul unei conferințe de presă prin care s-a anunțat un eveniment care promite un plus de imagine, și, cel mai important, demonstrează că actul cultural produce, și nu produce orice, ci mii de euro, dacă știi ce și unde să joci. Este o lecție dată de cunoscutul regizor Radu Dinulescu, pe care am avut ocazia să-l cunoaștem mai bine, la Constanța. Cu un CV impresionant, este cunoscut în lumea teatrală românească drept directorul Teatrului de Marionete Arad, producătorul Festivalului ARAD FAN (primul festival al trupelor independente din România), directorul proiectului THESPIS, proiect ce dezvoltă creații românești în limba franceză. A venit la Constanța să monteze o coproducție a Campagnie du Grand Desherbage din Franța și a teatrului local, și nu orice text, ci unul care face furori mai ale în Franța, datorită autorului ei: „Mansarda la Paris”, de Matei Vișniec. Este un autor în vogă la marile festivaluri de teatru din Europa și, paradoxal, foarte puțin jucat de trupe românești. Despre acest spectacol, regizorul a explicat că este vorba despre o piesă care are în distribuție 11 actori constănțeni și 3 francezi, pentru care deja s-a obținut finanțate din partea Ministerului Culturii din Franța, aplicând un proiect cultural. Premiera în limba română va avea loc la Constanța, urmând, în 2008, cea în limba franceză, la Festivalul de la Avignon - secțiunea off, când spectacolul se va juca în 23 de reprezentații. Toate amănuntele acestei deplasări au fost deja stabilite cu precizia omului care este la Avignon ca acasă, cu atât mai mult cu cât regizorul a obținut anul acesta un premiu important la festival. Am înțeles că nimic nu este întâmplător într-o astfel de deplasare: se câștigă în repertoriu o piesă cu un text absolut nebunesc și care cu siguranță va stârni curiozitatea publicului; orice deplasare la Festivalul de la Avgnion aduce bani, diurnă plus onorariu de aproximativ 1.000 de euro pentru fiecare actor; un plus de imagine pentru teatrul din Constanța care va juca la concurență cu peste 300 de trupe din toată Europa. Lecția oferită de Radu Dinulescu, aplicată până în prezent cu teatre din Sibiu, Arad, Botoșani, Galați și București arată că un spectacol trebuie făcut ca să circule, să producă, să readucă profit pentru o instituție, chiar un dublu profit: imagine și finanțare. Și ce poate fi mai onorant decât participarea la un festival care echivalează cu festivalurile de la Cannes sau Veneția pentru lumea filmului. Să sperăm că proiectul se va dezvolta la parametrii doriți și, cel mai important, să aducă lumea la teatru. Dinulescu are „la activ“ premii la Avignon Spectacolul „Himnus” în regia lui Radu Dinulescu, câștigător al premiului presei la Festivalul Avignon OFF din iulie, va fi distribuit, anul viitor, la festivalurile de la Lyon și Grenoble și în stagiunea ATP Nîmes. Spectacolul a obținut „Coup de Coeur de la presse”, un premiu creat anul acesta și decernat de presa de specialitate. Dintre cele 800 de trupe care au prezentat spectacole la Avignon OFF 2007, 200 au fost selecționate pentru acest premiu. Potrivit lui Radu Dinulescu, „la Avignon, spectatorii nu sunt pe primul loc, importanți sunt ziariștii și cumpărătorii de spectacole”. Despre Proiectul THESPIS, al cărui director este, am aflat că există din 2001, adunând diferite companii profesioniste românești pentru a prezenta, în franceză, spectacole în străinătate. Din 2001, opt companii au participat la Festivalul de la Avignon grație proiectului THESPIS. Amploarea pe care o are Festivalul de Teatru de la Avignon este fantastică. Într-un oraș cu 85.000 de locuitori există 110 teatre. Participă 700 de companii de teatru, cu 940 de spectacole, din care 800 se joacă zilnic. La secțiunea OFF a festivalului s-au vândut, în acest an, 700.000 de bilete, iar la secțiunea IN-100.000. Francezul Denis Wetterwald este Cioran Vineri, la Constanța, a sosit și unul dintre actorii francezi ai Campagnie du Grand Desherbage, Denis Wetterwald, care va interpreta, în piesă, rolul principal, cel al lui Cioran. Potrivit acestuia, textul este o provocare, cu atât mai mult cu cât este vorba despre Cioran la sfârșitul vieții sale, o lume trăită într-o parabolă cu diferite personaje, unele reale, altele imaginare.