Regizorul Ion Lucian cere transformarea Teatrului de Stat Constanţa într-unul municipal

Pe motiv că „sună a tristă amintire“

Regizorul Ion Lucian cere transformarea Teatrului de Stat Constanța într-unul municipal

La Teatrul Constanța, au început repetițiile pentru prima premieră a stagiunii, un text de Georges Feydeau care are, în primă fază, titlul de „Lipitoarea“. Regia artistică aparține cunoscutului Ion Lucian, cel care a făcut, în cadrul unei conferințe de presă, o adevărată pledoarie pentru salvarea imaginii teatrului de la malul mării. „Vreau să ofer Constanței un spectacol-eveniment, de care să vorbească apoi toată țara. Acesta este crezul meu și, împreună cu echipa care realizează acest spectacol, avem ambiția nebunească să mergem pe drumul victoriei” - acestea au fost cuvintele cunoscutului regizor, actor Ion Lucian, venit la Constanța pentru a monta un nou spectacol. A ținut să iasă în fața mass-media să prezinte noul proiect al teatrului de la malul mării, care va fi unul spectaculos, cel puțin așa a reieșit din conferința de presă de ieri, de la teatru. Motivele ar fi textul lui Georges Feydeau, distribuția „de valoare”, așa cum a spus regizorul, scenografia realizată de Mihai Mădescu și Luana Drăgoescu. S-a insistat parcă prea mult în timpul conferinței pe frământările prin care a trecut teatrul, (gata, s-au dus, la treabă!), ba chiar Ion Lucian a lansat și ideea ca „Teatrul de Stat Constanța să devină unul municipal. Parcă prea sună a tristă amintire”. Am mai aflat că această piesă s-a jucat pe tot litoralul prin anii ‘89 de Teatrul Național de Comedie, iar amintirile retro sunt frumoase: „Erau spectatori și în copaci!”, a povestit Ion Lucian. Montarea nouă promite a respecta textul savuros al lui Georges Feydeau: „Este un spectacol lung, în 3 acte, a fost imposibil să tăiem o singură replică. Georges Feydeau este un perfect ceasornicar de bijuterii scenice cu o știință inegalabilă a scriiturii teatrale. Sunt un iubitor de nou, dar montarea respectă textul original. Iar acest text va câștiga tocmai datorită modernității lui”. În ceea ce privește distribuția, maestrul Ion Lucian a declarat că o cunoaște foarte bine mai ales că a făcut parte din comisia care a selectat noua trupă pentru Teatrul de Stat. Sunt reprezentanți din toate generațiile de actori, capul de afiș fiind Dana Dumitrescu, Mihai Sorin Vasilescu, Pavel Bârsan, Adrian Dumitrescu, Ileana Ploscaru, Iulian Enache, alături de Eugen Mazilu, Laura Iordan, Loredana Luca, Gabriela Belu, Dan Zorilă, Alexandru Mereuță, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu, Laura Crăciun, Gelu Ciobanu și Paul Bucur. Deocamdată, nu se cunoaște cu exactitate data premierei, deoarece Ion Lucian și-a propus să nu ridice cortina până când totul nu va fi perfect: „Indiferent câte presiuni vor exista asupra mea și a echipei, premiera va avea loc când voi considera că a ieșit exact ce am dorit” - a promis Ion Lucian. Pe lângă textul lui Vișniec, cel al lui Georges Feydeau anunță o stagiune bogată a Teatrului de Stat Constanța. Așteptăm să se ridice cortina. P.S. 