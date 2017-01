Teatrul de Stat Constanța, implicat într-un nou scandal

Regizorul Dan Stoica, înlăturat de Zgabercea în plină pregătire a premierei „Strangers in the Night”

Regizorul Dan Stoica a fost trimis la plimbare în mijlocul repetițiilor pentru premiera mondială a musicalului „Strangers in the night”. S-a întâmplat zilele trecute, la Teatrul de Stat Constanța, în urma unei vizionări a spectacolului de către consiliul artistic al instituției. Verdictul: regizorul Dan Stoica nu și-a făcut treaba, deci trebuie să plece, după șase luni de lucru, frâiele spectacolului urmând a fi preluate de regizorul Sorin Militaru. „Nu e nici un conflict între teatru și domnul Stoica”, ne asigură Virgil Iosif, directorul general al Teatrului de Stat. De altă părere este regizorul concediat, care consideră ceea ce s-a întâmplat un litigiu de muncă. Omul cu pălărie nu a gustat spectacolul Conform datelor puse la dispoziție de Dan Stoica, în luna decembrie a anului trecut s-a bătut palma pentru realizarea spectacolului. Abia pe 25 mai au obținut accesul la scenă, întrucât au așteptat premiera spectacolului „Pescărușul”, până atunci repetițiile desfășurându-se în sala de balet a teatrului. Pe 20 iunie, spectacolul a obținut finanțare și, 10 zile mai târziu, a avut loc vizionarea: „Nu aveam cum să mă prezint bine la spectacol la doar zece zile de la finanțare. Mai mult decât atât, vizionarea ad-hoc a fost hotărâtă fără dorința mea. În urma acesteia, am fost eliminat de la regie. Este un spectacol extrem de greu, la care am lucrat timp de șase luni. Nici măcar nu am avut acces la discuțiile de după vizionare. Doar mi s-a comunicat că regia va intra pe mâna altcuiva, pentru că nu mi-am făcut treaba”, spune Dan Stoica. Regizorul Stoica ne-a povestit cum a avut loc vizionarea: „Un bărbat cu pălărie a venit la repetiții, a stat două ore, fără să-și dea jos pălăria, după care a început să țipe la actori. Este o lipsă de respect. Nu-l cunosc pe acel domn, și nici el n-a vrut să mă cunoască”. Puzzle-ul nu e atât de greu de rezolvat. Pălăria și impulsivitatea sunt accesorii ușor identificabile, mai ales când vine vorba de cel care taie și spânzură în cultura locală. „Dacă e vorba de cineva din conducere, e un gest incalificabil. Dacă nu respecți locul care-ți dă de mâncare, e ca și cum îți bați nevasta și apoi o pui să-și desfacă picioarele”, a precizat Stoica. „Am avut impresia că, dacă aș fi spus ceva, m-ar fi așteptat doi bătăuși la ușă”. Dan Stoica consideră că sursa conflictului este compozitorul Mircea Kiraly, cel pe care regizorul însuși l-a propus pentru a realiza orchestrația spectacolului: „Eu l-am propus pe Mircea Kiraly, dar mi-am dat seama că nu avea pregătirea necesară, astfel că am decis, la începutul lunii mai, excluderea sa din spectacol printr-un referat. Directorul teatrului nu mi-a acceptat referatul, iar Kiraly a rămas în echipă. Și se pare că din cauza asta a trebuit să fiu exclus eu. Domnul Kiraly a avut alte mijloace decât cele artistice și m-a dat pe mine afară”. „Am cerut să fie dat afară în momentul în care am văzut că am greșit aducându-l aici, dar direcția teatrului nu a fost de acord cu propunerea mea. Kiraly a plecat pe 3 aprilie și nu s-a mai întors la teatru până pe 29 iunie. A venit el și m-a zburat pe mine”, a spus Stoica. În replică, directorul teatrului a spus: „Nu hotărăște Dan Stoica pe cine să dea afară”. „Am fost pus în fața unei trupe subnutrite din punct de vedere material și artistic” Se pare că regizorul Stoica a avut neînțelegeri și cu actorii distribuiți în spectacol: „Am avut unele conflicte și cu actorii... Nu îi învinuiesc, pentru că sistemul din teatrul românesc e învechit. Datorită condițiilor nefavorabile, oamenii sunt depășiți de situație. Am fost pus în fața unei trupe subnutrite din punct de vedere material și artistic. Ei cred că ceea ce fac ei e teatru adevărat, pentru că așa sunt învățați în școlile slabe pe care le urmează. Dar nu sunt supărat pe ei… actorii de aici sunt ca o haită de lei prinși într-o capcană, fără să li se dea mâncare. De aceea reacționează apărându-se prin violență”. „Actorii au refuzat sarcinile mele, dar, într-un fel, acest lucru a fost benefic, pentru că m-a obligat să iau decizii mai bune. Au fost unele momente traumatice, dar cred că, în alte condiții, cu această echipă, ar fi rezultat un eveniment reușit”, a spus Dan Stoica. Neînțelegerile dintre actori și regizor au ajuns și la urechile directorului Iosif: „Nu se înțelegea cu actorii sau ei nu se înțelegeau cu el”. „În urma vi-zionării, consiliul artistic a decis că povestea nu se leagă cum trebuie”, a precizat directorul Iosif. „Ceea ce se întâmplă la Constanța întrece orice imaginație” Dan Stoica este cetățean austriac, fiind plecat de 20 de ani din România. Conform acestuia, editura vieneză Thomas Sessler Verlag deține drepturile de joc ale spectacolului „Strangers in the night”, reprezentantul editurii în România fiind chiar regizorul Stoica. „Editura este cea care va hotărî dacă spectacolul se va mai face cu sau fără Dan Stoica”, spune regizorul. Între timp, la teatru continuă repetițiile, chiar dacă „demiterea” lui Stoica nu este încă oficială, pe hârtie. „Mi s-a spus verbal că nu mă voi mai ocupa de regia spectacolului, dar contractul merge în continuare. Mai mult decât atât, în clipa în care ești dat afară, indiferent de motiv, trebuie să ți se achite contractul încheiat. Conform contractului, nu pot fi dat afară decât după premieră. Eu am fost la toate repetițiile, și trebuie să mi se achite Ei nu mi-au achitat 50 la sută din contract, ceea ce înseamnă furt. În orice caz, e o lecție pentru mine. Sunt oameni în afara eticii umane. E o lume în care interesele personale primează în fața celor artistice. Singura mea slăbiciune din această experiență se îndreaptă către actori”, a adăugat Stoica. „Ceea ce se întâmplă la Constanța întrece orice imaginație, numai pe vremea stalinistă se întâmpla ca instituțiile să fie tratate așa. Dar și atunci exista mai multă democrație decât acum”, concluzionează regizorul Stoica, după ce a făcut cunoștință cu dictatura culturală locală.