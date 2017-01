Refrenul primei zile oficiale de înscriere: „Dacă e nevoie, mai înfiinţăm clase I”

Refrenul primei zile oficiale de înscriere: „Dacă e nevoie, mai înființăm clase I”

La sfârșitul lunii ianuarie, efectuam un raid fulger prin câteva școli constănțene, la sugestia unor părinți care încercau să înscrie copiii în clasa I și se loveau de un „NU mai avem locuri” categoric. La vremea respectivă, prof. Gabriel Stratenie, directorul Școlii nr. 36, telefona la redacție pentru a ne anunța că la instituția pe care o conduce înscrierile bobocilor au demarat din noiembrie 2009. Aceasta ca semn al valorii acestei instituții, nu-i așa? Pe la jumătatea lunii februarie, Ministerul Educației venea cu o notă prin care le punea în vedere inspectoratelor școlare să înștiin-țeze unitățile de învățământ că în data de 3 martie 2010 se dă startul oficial al înscrierilor în clasa I în toată țara. Și ca printr-o vrajă, s-au stopat înscrierile care, până deunăzi, se desfășuraseră după cum își stabilise fiecare instituție constănțeană în parte. Deja se știa cine cu cine e coleg și la învățătoarele „cu prestigiu” nu mai erau locuri libere. Ieri, în chip de mămică inte-resată să depun dosarul copilului pentru înscrierea în clasa I, am contactat secretariatele câtorva școli. Cu această ocazie aveam să aflăm că, deși s-au efectuat numeroase înscrieri, se primesc în continuare solicitările părinților. Indiferent că a fost vorba de Școala „Mihail Koiciu”, „Dan Barbilian”, „Ion Jalea”, „Bogdan Petriceicu Hașdeu” sau „Dimitrie Știubei”, peste tot am aflat că mai sunt locuri și că se mai primesc dosare. Care trebuie să cuprindă o cerere tip, copia după certifica-tul de naștere, adeverință de vaccinare, un dosar mapă de carton și copiile după buletinele ambilor părinți. Unii ne-au mai solicitat și coli xerox și folii de plastic. La Școala „Gheorghe Țițeica”, foarte amabilă, secretara a trecut pe lista bobocilor numele „copilu-lui” în creion, urmând să mă pre-zint cu dosarul „cât mai repede”, pentru că deja sunt 140 de copii înscriși și la 150 se închide lista. Pentru anul școlar 2010-2011, Inspectorul Școlar Județean Constanța are planificate 6.800 de locuri la clasa I, respectiv vreo 340 de clase, în cazul în care acestea vor rămâne cu 20 de elevi. Data limită de primire a dosarelor, anunțată de la Capitală, este 3 mai 2010, dar și aceasta mai suportă prelungiri.