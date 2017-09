"Reforma în educaţie porneşte de la clasă şi din şcoală!"

"Reforma în educație pornește de la clasă și din școală!"

Într-un moment în care învățământul românesc se confruntă cu probleme nenumărate și în care statul pare depășit de situație, cadrele didactice caută singure soluții pentru a depăși criza. Reuniți în cadrul unei dezbateri despre politicile publice în educație, experți, profesori, directori, elevi, cu toții au încercat, ieri, la Constanța, să găsească variante pentru a schimba în bine situația actuală a învățământului.În timp ce unii consideră că nu mai trebuie să cârpim, ci să o luăm de la zero, cu o strategie clară, sau că fără o finanțare adecvată educația din România nu mai are nicio șansă, alții spun că reforma în educație pornește din clasă și din școală, nu de la Guvern sau Ministerul Educației.Evenimentul a fost organizat de Asociația „Educația pentru toți“ și Asociația „Ține de noi”, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” și Fundația Hanns Seidel. Moderator a fost chiar fostul inspector școlar general de la Constanța, Paloma Petrescu, în prezent expert în educație.„Nu suntem aici ca să ne spunem nemulțumirile sau mulțumirile, ci să construim ceva împreună. Pentru că ține de noi toți să ne implicăm”, a precizat Paloma Petrescu.Dezbaterea s-a desfășurat pe ateliere de lucru, fiind abordate atât problema analfabetismului, cât și cea a asigurării echității în educație și a dezvoltării capacității de leadership în educație.Prezent la discuții, inspectorul școlar general, Petrică Miu, consideră că, fără o strategie clară, educația nu se va putea redresa.„Acele școli pe care noi le modernizăm azi sunt din anii Ž50, unele chiar din anii Ž30, ar trebui puse jos și ridicate altele. Acest lucru înseamnă o strategie unitară. Încercăm să cârpim și nu mai merge așa în ziua de azi. Același lucru este valabil în cazul personalului didactic. De o parte este importantă salarizarea și de cealaltă parte formarea lor, care ar trebui susținută mult mai mult de stat și de administrațiile locale. De asemenea, o componentă foarte importantă sunt mijloacele didactice și materialele didactice, căci și aici ajungem tot la problema cârpirii”, este de părere șeful ISJ Constanța.Președintele Asociației Române de Literație, prof. Liliana Romaniuc, a venit cu concepția că nu trebuie să așteptăm minuni de la guverne sau ministere, ci că putem să schimbăm chiar noi abordarea în învățământul din ziua de azi.„Reforma în educație are două chei, o cheie este în clasă, la profesor, pentru că pot să am cel mai bun curriculum din lume, dacă profesorul nu e ce trebuie, e inutil, sau pot să am cel mai prost curriculum din lume, dacă profesorul e ce trebuie, atunci elevii au de câștigat. A doua cheie este la directorul școlii. Avem nevoie de manageri educaționali profesioniști. Un profesor bun nu înseamnă că este și un bun manager. Dacă el își face treaba bine la clasă, lasă-l acolo”, consideră prof. Liliana Romaniuc.