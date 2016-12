REFERENDUM la „Ovidius“ pentru UN NOU RECTOR! Cum va fi ales înlocuitorul lui EPURE

La deschiderea anului universitar, prof. univ. dr. Petre Bordei, președintele Senatului Universității „Ovidius“, anunța că, în cel mai scurt timp, această instituție academică va intra într-o perioadă mai… frământată, dar la finalul căreia toate faptele grave petrecute în vara acestui an vor deveni istorie. Iată că în urmă cu două zile, în cadrul ședinței Senatului Universității „Ovidius” din Constanța, s-a votat, în unanimitate, organizarea pe data de 11 noiembrie a unui referendum pentru stabilirea modalității de alegere a noului rector. În avanpremiera acestui eveni-ment, însă, vor avea loc trei dezbateri publice pe marginea modalității de desemnare a rectorului, respectiv prin alegeri generale, cu vot universal și secret sau pe bază de concurs pu-blic. Dezbaterile sunt programate pe 17 și 24 octombrie, 1 noiembrie, de la ora 13, în Aula Magna.Ieri, am încercat să aflăm de la câțiva dintre universitarii de la „Ovidius” care este, în opinia lor, cea mai bună soluție pentru viitorul universității. Prof. univ. dr. Victor Ciupină, rector de onoare, consideră că formula acceptată la precedentele alegeri ar fi cea mai bună. „Este formula care exprimă voința întregii comunități academice”. De aceeași părere este și prof. univ. dr. Mihai Gîrțu: „Părerea mea este că ar fi mai bine alegeri, date fiind condițiile din România. Dacă am fi fost în Statele Unite ale Americii poate am fi manifestat mai multă încredere, dar așa, nu știm cine va desemna membrii comisiei care va valida candidaturile celor care își exprimă intenția”.Cât despre o viitoare candidatură, prof. Gîrțu a subliniat din nou că se află în discuții cu colegii săi pentru a decide cine are cele mai multe șanse. „Așa încât, deocamdată, nu confirm candidatura!”. Contracandidatul său la alegerile de acum doi ani, prof. univ. dr. Eden Mamut, a declarat pentru „Cuget liber” că oricâte metehne ar avea, singura variantă corectă ar fi votul universal și secret. „De secole civilizația se luptă pentru corec-titudinea scrutinelor. E drept că are multe defecte și există multe riscuri, dar votul exprimă opinia comunității”. Întrebat dacă intenționează să candideze din nou, prof. Mamut a declarat că cea mai importantă chestiune este găsirea unei soluții, numai prin unirea forțelor, pentru a repara imaginea greu afectată a Universității „Ovidius”.Extrem de virulent, prof. univ. dr. Cornel Amariei afirma că cel mai bun ar fi fost un concurs, dar făcut de experți occidentali, pentru că suntem români orgolioși și răi, în care nu se poate avea încredere. „Oricum este o situație penibilă. Dacă au ple-cat două persoane nu s-a schimbat nimic. Noroc că Bordeianu mai ține lucrurile în frâu, pentru că este un om integru. Dar stați să vedeți ce negocieri vor începe pentru vânzarea voturilor, pentru că fiecare este interesat ce îi iese. Că după aia viitorul rector va uita tot ce a promis, ce mai contează?”.Prof. Daniel Citirigă, purtătorul de cuvânt al Universității, ne-a oferit detalii legate de cele două variante. În cazul în care concursul va întruni cvorumul, candidații se vor înscrie cu un CV și un plan managerial, urmând ca o comisie desemnată în cadrul Ministerului Educației Na-ționale să hotărască viitorul rector. Dacă referendumul se va finaliza cu… vot secret, va urma o perioadă de șase luni, în care universitarii care aspiră la fotoliul de rector să-și facă publice platformele program.