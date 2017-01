Reducerea bugetelor în cultură influenţează salariile

Reducerea bugetelor în cultură influențează salariile

Conform declarației președintelui Consiliului Județean (CJ) Constanța, Nicușor Constantinescu, bugetele alocate instituțiilor culturale s-au redus cu 20 la sută față de anul trecut. Acest lucru va influența, cel mai probabil, plata salariilor personalului acestor instituții: „Nu ne vor ajunge banii de salarii, dar vom vedea cum ne descurcăm, vom încerca să avem încasări mai mari. Va fi un an greu”, a spus Daniela Vlădescu, directorul general al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, instituție care are la dispoziție, conform hotărârii CJ, 7.642.342 lei. Teatrul de Stat Constanța dispune, pentru anul 2009, de 4.729.500 lei, în timp ce Teatrului pentru Copii și Tineret i-au fost alocați 1.170.600 lei. Muzeul de Artă Constanța are la dispoziție, în acest an, 1.395.403 lei, în timp ce Muzeul Național de Istorie și Arheologie dispune de 5.231.610 lei.