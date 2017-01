Redescoperiţi muzeele constănţene

Redescoperiți muzeele constănțene

Sâmbătă, 07 Februarie 2009

În acest sfârșit de săptămână, constănțenii sunt așteptați de muzee cu noi expoziții. Timpul frumos reprezintă un argument în plus pentru a ieși din casă și a descoperi istoria și frumusețile unui oraș istoric precum Constanța. La Muzeul Național de Istorie și Arheologie O expoziție fotografică rarisimă La parterul Muzeului se găsește Sala Tezaurului, în care pot fi văzute vase pictate din sec. VII - VI îHr., statuete de lut ars de tip Tanagra, colecții de podoabe alături de statui și statuete de marmură. O parte a etajului unu este închis pentru renovări, dar etajul doi și parterul sunt deschise în întregime. Pe lângă expoziția de bază, vizitatorii mai pot găsi, în sala Ovidiu, o expoziție de fotografie dedicată României interbelice, a fotoreporterului Willy Pragher. Intitulată „Refractări – Willy Pragher: Spații vizuale românești, 1924-1944”, expoziția reunește 172 de imagini surprinse de fotoreporterul Willy Pragher (1908-1992) în peregrinările sale prin România acelor ani. Fotografiile sunt grupate în cinci secțiuni: Spații - regiuni istorice - oameni, triumful modernității, conviețuiri, lumea păcii/lumea războiului și, în sfârșit, fotografie și realitate. Muzeul poate fi vizitat de miercuri până duminică, inclusiv, între orele 9-17. Biletul de intrare este 10 lei, iar pentru elevi și studenți 5 lei. Muzeul de Artă Populară Redeschis parțial după ce lucrările de renovare s-au încheiat la parter, vizitatorii nu pot urca, deocamdată la etaj. Expoziția permanentă deschisă publicului cuprinde picturi țărănești pe sticlă, icoane culte picate pe lemn și ouă încondeiate. Tot la parter, alături de expoziția permanentă, cea temporară intitulată „Tipologia cămășii populare” va rămâne deschisă în cursul lunilor februarie și martie. Vizitatorii au ocazia să admire o serie de cămăși țărănești, pe care muzeul le are în depozitele sale și pe care, din păcate, din lipsă de spațiu, nu le poate expune permanent. Astfel de evenimente reprezintă tocmai ocazia pentru a scoate în fața publicului multe din comorile etnografice adunate la Constanța, despre care constănțenii știu prea puține. Muzeul este deschis zilnic, de luni până duminică de la ora 9 la 17. Prețul biletului de intrare este de numai 2,50 lei, pentru că doar o jumătate este deschis publicului. Muzeul Marinei Române Muzeul Marinei Române este unicat pentru România. El găzduiește uniforme de epocă, machete de nave, obiecte de pe nave și arme specifice marinei de război. Muzeul poate fi vizitat de miercuri până duminică, inclusiv, între orele 9-17. Biletul de intrare este 8 lei, iar pentru elevi și studenți 4 lei. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanta Delfinul Mark oferă două reprezentații Pentru că cei doi lei de mare Lorry și John acum sunt la iernat, zilele acestea puteți viziona reprezentațiile oferite numai de delfinul Mark, zilnic, de două ori, la ora 11 și la ora 15. Biletul de intrare este de 9 lei, respectiv 4 lei pentru elevi și studenți. De asemenea, microrezervația stă la dispoziția de timp liber a celor care trec poarta Complexului. La Muzeul de Artă „Fragmente” Bogatei colecții dedicate artei moderne românești, între care și o valoroasă colecție de picturi semnate de Nicolae Grigorescu, i s-a alăturat prima expoziție temporară importantă a acestui an la Muzeul de Artă. Expoziția personală de pictură a artistei constănțene Anca Floriana Deaconu, intitulată „Fragmente”, reunește o suită de tablouri în gen abstract ce au ca temă cele patru elemente primordiale, aerul, apa, focul și pământul. Vernisajul expoziției are loc sâmbătă, 7 februarie la ora 14. Muzeul poate fi vizitat de miercuri până duminică, inclusiv, între orele 9-17. Biletul de intrare este 4 lei, iar pentru elevi și studenți 2 lei.