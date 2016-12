Recunoaştere internaţională a elevilor şi profesorilor constănţeni

Recunoaștere internațională a elevilor și profesorilor constănțeni

În luna mai, în Franța, a avut loc Concursul internațional de Poezie „Concours Poésie”, 2013 organizat de Association Poésie Terpsichore și Rencontres Européennes-Europoésie, la care au participat elevi din zece țări, printre care s-a aflat și România.Eleva Smaranda-Maria Bircă, de la Liceul Teoretic „Educational Center” din Constanța, a obținut Premiul Special al concursului cu poemul „Moi”, sub coordonarea unui dascăl dedicat limbii și literaturii române, care a pus întotdeauna pasiune, dăruire și suflet în tot ceea ce a făcut, profesor Vasile Coman. Tot în luna mai, în perioada 16-18 mai, s-a desfășurat, la Iași, Concursul național transcurricular de lectură și interpretare „Ionel Teodoreanu”, organizat pentru clasele V-VIII. Toate elevele participante au obținut rezultate remarcabile: Alexandra Stan , Premiul al II-lea, clasa a V-a, Școala Gimnazială „George Enescu” Năvodari, profesor Liliana Ianțuc, Diana Corina Stoian, Premiu special, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nr. 7 „Remus Opreanu”, profesor Corina Cușa, Ioana Nedelcu, Premiul al II-lea, clasa a VII-a, Liceul Teoretic „Ovidius” și Suher Abduraman, Premiul al II-lea, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol, profesor Mihaela Airinei. „Dincolo de răceala regulamentului, de emoțiile apăsătoare și de rigurozitatea probelor, concursul mi-a dezvoltat capacitățile de receptare și interpretare a textului literar sau nonliterar și a constituit primul pas în descoperirea propriului eu. Pentru toamna efemeră a sufletului meu, voi păstra veșnică imaginea ingenuă a Iașiului, această «capitală» a culturii și spiritualității. Consider că acest concurs a făcut să-mi crească aripi în interior, care să mă înalțe spre tărâmurile cele mai îndepărtate ale cunoașterii”, a declarat eleva Abduraman Suher, de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol.