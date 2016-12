Rectorul Rugină, reacţie dură în cazul profesorului Dumitraşcu

2

La ce ne foloseste istoria ?

Daca orasul in care traim este varza.La ce ne foloseste istoria daca-i laudati pe barbari. Voi,academicienii,istoricii,profesorii,doctorii,specialisti in toate,stati linistiti acolo cu nasul in cartile voastre in universitatile voastre,sa nu va implicati in viata sociala ca-i ofensati pe politicieni.Pe voi nu va intereseaza nimic altceva in afara de lucrarea de doctorat si faima voastra stiintifica.Pe vremea lui Ceausescu ati spus ca va streseaza securitatea,ca nu aveti voie sa vorbiti din cauza comunistilor.Acum cine va opreste. Profesorul Dumitrascu a fost laudacul lui Iliescu si taticul lui Mazare,ca despre laudaci este vorba.Asteptati premii de la analfabeti ? Aveti ce v-ati dorit. Voi toti intelectualii,daca mai existati pe undeva,sunteti o rusine pentru Romania.