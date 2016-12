„Rectorul nu trebuie să rezulte din calculele unor alianţe pentru vot!“

Interviu cu prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu:

„Rectorul nu trebuie să rezulte din calculele unor alianțe pentru vot!“

Mâine, se încheie campania de promovare a proiectelor manageriale ale celor trei candidați la funcția de rector al Universității „Ovidius” din Constanța, luni, 12 mai, urmând să aibă loc mult așteptatul eveniment.După ce prof. univ. dr. Sorin Rugină a oferit cititorilor amănunte legate de planurile sale de viitor, astăzi a venit rândul prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu, cel de-al doilea candidat.- De ce ați intrat în cursa pentru cea mai înaltă funcție fără o echipă manifestă de susținători?- Doresc să fiu rectorul unor reușite! Așa se explică faptul că am decis să vin cu o candidatură independentă, fără grupuri, fără negocieri. Consider că rectorul nu trebuie să rezulte din calculele unor alianțe pentru vot. Vreau să fiu un rector rezultat din încrederea și credința fiecăruia și toți uniți, dăruind și primind să putem crea pentru noi și comunitate o universitate de succes. Vreau să fiu rectorul instituției și nu al unor grupuri, altfel spus, să fiu rectorul tuturor, astfel ca la capătul acestui mandat să mă pot uita cu încredere în ochii fiecăruia. Știu că sunt mulți cei care gândesc ca mine, dar sunt și mai mulți care știu că e singura cale.Au venit universitari valoroși din toate facultățile, le-am explicat că eu nu împart funcții și am un singur angajament: Universitatea „Ovidius” Constanța, pe care să îl construim împreună. Au rămas alături de mine, iar relația mea cu ei este bazată pe ÎNCREDERE, și nu pe NEGOCIERE. Le mulțumesc tuturor!Va fi o revelație minunată când această construcție solidă, bazată pe încredere, va apărea vizibilă. Și ea este așa de puternică și de ADEVARATĂ încât sunt sigură că îi va absorbi și pe ceilalți în scurt timp și astfel Universitatea „Ovidius” Constanța va deveni UN MODEL, iar experiența noastră electorală, aproape un experiment social, va atrage atenția, arătând că SE POATE.Am în vedere trei obiective prioritare: campania de promovare a programelor de licență și masterate în Dobrogea și în întreaga țară, contacte urgente prin ambasade, organisme centrale și europene pentru internaționalizare, reorganizare la toate nivelele pentru o campanie activă de scriere proiecte pentru diversele oportunități de finanțare.- Ce veți face dacă veți primi raportul corpului de control al Ministerului Educației?- Cred că acest „Raport”, care etichetează o instituție publică de educație, va trebui discutat deschis de către comunitatea noastră, abordat cu discernământ și profesionalism, pe baza probelor existente și a legislației, și mai ales cu decența de a nu produce alte nedreptăți.- Ce propuneri v-au lansat facultățile?- M-am întâlnit cu jumătate din totalul de facultăți și a fost o mare plăcere. Vă spun că această campanie în care am cunoscut oameni minunați va rămâne pentru mine drept cea mai mare reușită a acestei perioade din viața mea profesională. Mi-ar fi plăcut să stau în fiecare facultate cel puțin o zi, să fim împreună o zi întreagă. Mă gândesc să organizăm câte o „săptămâna a porților deschise pentru fiecare facultate”, care să ne permită să ne cunoaștem mai bine între noi și să ne dea idei pentru a ne dezvolta în sensul inter și multi disciplinarității. În facultăți, majoritatea universitarilor sunt profesioniști de înalt nivel, serioși, profunzi. Datorită acestor oameni extraordinari, UOC s-a dezvoltat de-a lungul anilor, pentru că la nivelul fiecărei specializări mi-au fost semnalate lipsuri materiale mari, laboratoare slab dotate, spații insuficiente, multe probleme privind buna funcționare. Toate aceste lipsuri au fost suplinite de acești universitari valoroși care au edificat în jurul lor și prin ei. Facultățile sunt adevărate incubatoare de idei.