Rectorii ameninţă deja cu judecata

Rectorii amenință deja cu judecata

Ştire online publicată Luni, 27 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Rectorul Universității „Al.I.Cuza" din Iași, Dumitru Oprea a anunțat că va ataca în instanță noua lege a învățământului dacă acest act normativ va rămâne în forma propusă de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Principalul reproș adus de rectorul Oprea este încălcarea liberei circulații a profesorilor universitari. „Orice profesor are dreptul european de a candida pentru șefia unei catedre sau pentru o altă funcție de conducere dintr-o universitate în orice țară din Uniunea Europeană. Legislația românească interzice însă acest drept. Este o încălcare a mobilităților europene", a spus rectorul. „După ce voi termina mandatul de rector, voi da în judecată ministerul și voi câștiga sigur. Orice profesor care ar da în judecată ministerul ar câștiga", a mai declarat Oprea. Acesta a continuat să critice măsurile propuse de ministrul Cristian Adomniței precizând că liberalul „schimbă legile, însă nu face reformă". „Am auzit acum câteva zile că se vor face controale peste tot. Ministerul trebuie să aibă alte preocupări, iar sistemul are nevoie de reformă, de curaj", mai spune rectorul. Potrivit acestuia, noua lege în loc să spună ce nu este permis, ar trebui să spună ce este permis, iar legea învățământului superior ar trebui sintetizată în două pagini.